Les innocentades garrotxines de Sants Innocents 2022

🔴 ​Apareix un misteriós monòlit al cràter del Montsacopa d'Olot



L'objecte s'assembla als que van aparèixer a altres localitats de Catalunya durant el 2021https://t.co/F8951nuaIO — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) December 28, 2022

⚠️PRIMÍCIA #Noesunvial Es preveu construcció 2n ESCORXADOR a #Olot entre molí de les Fonts i Moixina

🐷Es farà servir el "Marc" de moll de descàrrega dels animals, es reduiran viatges 🚛 a l'escorxador pral i els turistes el visitaran de camí a la #FagedadenJordà pel nou 🚴🏼‍♀️carril pic.twitter.com/R3fKmptcDz — No és un vial - Olot (@noesunvial) December 28, 2022

Des del CFVB volem fer saber que aquest matí, mentre s’estaven portant a terme les obres de remodelació del camp de Sant Esteve s’han trobat restes arqueològiques que podrien datar del S XVI, segons ens comenten podrien ser del Vescomptat de Verntallat. Les obres queden aturades. — Club Futbol la Vall d’en Bas (@efvb2014) December 28, 2022

La Penya Aoapix signem un conveni amb l’Ajuntament d’@Olotuit perquè al pessebre de la ciutat, a l’Hospici, a banda de xais, l’any 2023, hi hagi també porcs i fem donació de 4 porquets. #pessebre #33anysalcarrer #porcsixais @OlotCultura @MuseusOlot pic.twitter.com/cp1NBlbVGg — Penya AOAPIX (@PenyaAoapix) December 28, 2022

Prefereixo avançar-me jo abans q ho veieu publicat a premsa: el CNI m’ha enxampat la llista q porto sempre a sobre amb els noms dels pagesos q m’heu anat confirmant q poseu el vostre tractor a disposició de la independència de Catalunya… Demano disculpes. No tornarà a passar. 🙏 — Salvador Vergés i… Tejero! (@salvaverges) December 28, 2022

Fem camí

Un pas més en el nostre compromís cap als orígens

Us hem parlat del #BeanToBar

de la llavor a la rajola

Als orígens Perú,Uganda, Equador,Guatemala,Illes Salomó,

incorporem la col·laboració amb la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú#XocolatadeGamba#BeanToMar pic.twitter.com/K5vGbUYCtH — Lluís Riera (@lluiscacau) December 28, 2022

El govern espanyol es compromet a fer arribar l'AVE a la Garrotxa l'any 2035#Olot #Garrotxa https://t.co/WQ7Rn7Y5S6 — Ràdio Olot (@Radiolot) December 28, 2022

Com cada 28 de desembre,ha portat l'humor a terrenys que habitualment no hi apareix. Aquest és l'únic dia de l'any en què entitats, mitjans de comunicació o personalitats difonen innocentades que moltes vegades estan lligades amb qüestions d'actualitat i, fins i tot, poden passar desapercebudes per segons qui.. Una de les primeres innocentades del dia ha estat l' aparició d'un monòlit al cràter del volcà Montsacopa d'Olot ha volgut reproduir el que ja va passar en localitats com Celrà o Platja d'Aro a la capital garrotxina. La innocentada era un muntatge fotogràfic que ha provocat que més d'un pugés a Sant Francesc per comprovar la veracitat de la notícia.Per altra banda, la plataforma No és un vial ha fet mofa del sector carni garrotxí i ha anunciat "una primícia": que es construiria un segon escorxador i s'ubicaria a la zona del Triai, a tocar l'avinguda Sant Jordi (un dels principals eixos per on passa el transport de porcs).A la Vall d'en Bas, el Club de Futbol Vall d'en Bas ha notificat la troballa d'unes restes d'ossos que paralitzaven la construcció del nou camp de futbol al municipi.Una altra entitat, la penya AOAPIX ha anunciat de bon matí que firmava un conveni amb l'Ajuntament d'Olot perquè a partir de l'any que ve al pessebre de la ciutat també hi hagués la presència de porcs.A títol individual, el diputat garrotxí de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha fet mofa del CNI fent avançant que li havien "enxampat" el llistat de pagesos que estarien disposats a donar el seu tractor a canvi de la indedepència de Catalunya.Qui també s'ha afegit a les innocentades ha estat el pastisser olotí Lluís Riera, qui ha anunciat una nova xocolata amb gust de gamba.NacióGarrotxa no ha estat l'únic mitjà comarcal que s'ha apuntat al Sants Innocents 2022. També ho ha fet el grup Corisa Media, del qual pertanyen Ràdio Olot i Olot Televisió. En aquest cas, han anunciat que l'AVE arribaria a la Garrotxa.