Quin és el municipi de la Garrotxa amb el lloguer més car?

Quant costa el lloguer a cada municipi ara i quant costava fa un any, en fa cinc i en fa deu?

Com ha variat el lloguer mitjà fins a setembre en relació a l'any passat, a fa cinc anys i a fa deu?

El preu del lloguer s'ha disparat l'últim any . En algunss'ha encarit, superant els 1.000 euros de mitjana, per exemple a Barcelona i a altres localitats. La situació és encara més preocupant, però, si s'observa l', quan el cost de l'habitatge ha pujat en 300 o 400 euros, en algunes ocasions. Una llosa enorme sobretot perquè el lloguer és majoritari entre la, amb pitjors salaris i, a més, mentre el Tribunal Constitucional ha anat tombant diverses lleis catalanes encarades a protegir aquest dret bàsic., el municipi amb el lloguer més car és, on de mitjana s'han de pagar 613 euros al mes. El segueixen la vall d'en Bas (552 €), Besalú i la Vall de Bianya (amb 543 euros). A la capital,, el preu mitjà del lloguer s'acosta alsi aquest 2022 s'ha situat als 487,19. A cap municipi garrotxí (dels que se'n tenen dades) el lloguer baixa dels 400 euros.Només hi ha dades dels municipis amb més de cinc contractes firmats i tota la informació apareix en clicar-los o passant-hi el cursor per damuntEs tracta de dades oficials de les fiances recollides per l'i difoses per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, segons les quals l'increment en els preus es nota sobretot en el darrer trimestre. A deu de cada onze municipis, els contractes firmats entre juliol i setembre d'aquest anys eren per un preu superior al dels lloguers pactats en el mateix període de l'any passat. En canvi, si es tenen en compte la mitjana de tots tres trimestres de l'any, el cost ha caigut a tres de cada deu municipis.on més ha variat el preu del lloguer en els últims cinc anys ha estat a estat a: el poble ha passat de tenir un preu mitjà de 430 euros el 2017 a 537 aquest 2022. Això significa un augment del 25%, és a dir uns 100 euros de més. En una proporció similar també s'hi troba, l'evolució dels lloguer ha estat més regular, tot i que sempre ha anat a l'alça durant l'última dècada. Fa deu anys, el lloguer mitjà que es pagava a la capital de la Garrotxa era de; ara, és un(487 euros). En l'últim any, el lloguer a Olot ha pujat uns 40 euros, en els últims cinc anys 72 i en l'última dècada 141.Tot i els augments, tambéi municipis on el preu del lloguer ha disminuït els últims anys. Des del 2017, l'únic municipi que ha vist com baixaven els preus és: en els últims cinc anys el lloguer ha disminuït en 32 euros.Si ens fixem només en l'últim any, els brots verds apareixen en més municipis. Respecte al 2021, el preu mitjà del lloguer ha baixat a laEnallà on ha caigut el preu i en, on ha pujat, però només hi ha dades dels municipis amb més de cinc contractes firmats i tota la informació apareix en clicar-los o passant-hi el cursor per damunt