​Es frenen els robatoris que van causar «alarma social» al Pla de Dalt d'Olot

Una fotografia feta amb un mòbil va ajudar a identificar una de les dues bandes

L'onada de robatoris que va patir el barri del Pla de Dalt d'Olot aquesta tardor sembla que. Així ho constata l'alcaldequi afirma que el passat mes de novembre només hi va haver un robatori i que, actualment,"S'ha aturat aquest degoteig que va crear una gran alarma social en el seu moment. Ara, malauradament, ho tenen a Sant Feliu de Pallerols. Nosaltres el novembre vam tenir l'última entrada i ara vivim un moment de tranquil·litat", afirma l'alcalde d'Olot.: "El que sempre ens preocupa més són aquells delictes que provoquen alarma social. No hi ha res que provoqui més alarma que arribar a casa teva i veure que han entrat a robar".Des del setembre fins al novembre,, a més d'alguns intents frustrats. El setembre es van registrar quatre entrades, a l'octubre tres i al novembre una. La situació va posar en alerta els veïns i també els Mossos d'Esquadra, qui ja. Es traca de dues bandes de l'extraradi de Barcelona que entraven a la Garrotxa, robaven i tornaven a marxar. Alguns membres de les bandes ja han estat detinguts.Una de les bandes va poder ser identificada gràcies a una fotografia que una veïna de Montagut va fer a un cotxe sospitós. Es tractava d'un dels cotxes que utilitzava una de les bandes i gràcies a la fotografia es van poder identificar els lladres.Més enllà de la col·laboració ciutadana,: "El que ens estem afrontant com a ciutat és el que els hi passa a moltes ciutats de Catalunya. A mi sempre em tranquil·litza pensar que aquests professionals no viuen entre nosaltres sinó que esporàdicament trien on robaran. Ens ha funcionat molt tot el sistema de lectors de matrícules i càmeres".Fa poques setmanes, l'onada de robatoris que va patir el Pla de Dalt d'Olot es va traslladar a Santa Feliu de Pallerols . Al poble garrotxí hi va haver, tots a domicilis. Això va fer reforçar la presència policial al municipi i activar un dispositiu en l'àmbit de la demarcació.