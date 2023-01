​L'Ajuntament d'Olot encarrega un informe per trobar un material que aturi les relliscades de la plaça del Mig

L'Ajuntament d'Olot ha encarregatper esbrinar si hi ha algun material que pugui resistir les glaçades que pateix la plaça del Mig. Segons l'alcalde, l'encàrrec s'ha fet a. Pep Berga ha explicat que s'ha encarregat aquest estudi perquè l'empresa corresponent visiti la plaça i analitzi si hi ha algun material que pugui resistir les glaçades i eviti el risc de patinar, que un hivern més s'ha instal·lat a la zona."Ho hem provat tot: hem agafat una llosa i l'hem portat a les càmeres de congelar de la Plaça Mercat. Aquellaque es posa sobre les rugositats fa que continuï lliscant", explica Berga. Per aquesta raó, després de quatre anys de la reforma del terra de la plaça,Fins ara, s'ha optat per instal·lar una moqueta de goma durant els mesos de més fred i treure-la un cop entrada la primavera. Però els comerciants i alguns veïns es queixen que aquesta solució temporal tampoc dona garanties i de fet, han iniciat una recollida de signatures , que ja ha agrupat més de 600 firmes.Els promotors de les signatures esperaran passat festes per presentar les firmes ii trobar conjuntament una solució que arregli, d'una vegada per totes, el problema de les relliscades a una plaça que va costar més deque es van pagar entre el consistori i la comunitat de veïns i propietaris.