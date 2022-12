​Recullen més de 600 signatures per a una solució definitiva a la plaça del Mig d'Olot

Avui és un bon dia per venir a patinar a la plaça del Mig. ⛸️⛸️ Com ho veieu @Olotuit ?Us hi apunteu?Potser podríem posar una taquilla al pas de la plaça i cobrar entrada als atrevits que vulguin patinar sobre gel!!🤷🏻‍♂️ @InfoGarrotxa @olotelevisio @Radiolot @LaComarcadOlot @elpunt pic.twitter.com/xUqpaNdK2Z — Lor3to (@lit3rati) December 3, 2022

Un terra radiant, una de les solucions

Més de 600 signatures. Aquest ésd'una campanya que té per objectiu reclamar una solució definitiva a la plaça del Mig d'Olot. Des del 2018, any en què es va reformular el paviment de la zona,s cada hivern a causa del glaç que s'hi genera.Des de principi de desembre, diversos comerciants de la zona van començar a recollir signatures i ja n'han agrupat més de 700.i esperen que serveixin per desencallar una situació que consideren necessària, ja quede reclamar accions al consistori i obtenir "silencis i menyspreus com a resposta".El regidor de Serveis Urbans d'Olot,, assegura que: "Res ens agradaria més que poder executar una solució definitiva. Som conscients que no ha acabat donant el resultat esperat. Estic segur que ni els veïns, ni els comerços, ni l'Ajuntament, ni el mateix arquitecte esperaven aquests resultats".Sellabona explica que a la plaçaque es veu accentuada pel nou pendent que hi ha després de la reforma del 2018. Aquest pendent genera una acumulació d'aigua que abans no es produïa. Mentrestant, s'ha optat per col·locar una moqueta de goma que, segons els comerciants, també es congela i provoca patinades; però que, segons l'Ajuntament, és la solució més ràpida que van trobar."Volem tenir garanties.que digui que el que executem funciona", diu Sellabona, qui també explica que una de les opcions que s'havien posat sobre la taula és la, una proposta que també va llançar el PSC. Aquesta solució, però, té "dificultats en la part constructiva de la plaça", segons el regidor de Serveis Urbans. Entre les opcions que també s'han posat sobre la taula hi ha la de cobrir la plaça, o bé canviar les rajoles actuals."Hem anat estudiant propostes. Fa un any i mig se'n van estudiar moltes. L'actual era la més senzilla i ràpida d'aplicar", diu el primer tinent d'alcalde. Estanis Vayreda també reconeix que la problemàtica no se l'esperaven: "Els responsables polítics ens hem trobat amb la sorpresa que es tracta d'un espai que patina. Quan portin les assignatures, estem oberts a parlar-ne".