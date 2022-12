​Mor Lluís Solà, exrector de Sant Esteve d'Olot

El mossènha mort aquest 25 de desembre a l'edat de. Va ser rector de l'església de Sant Esteve d'Olot durant gairebé. Des del 1997 fins al 2016 ostentà aquest càrrec. Des de fa sis anys, Solà estava jubilat i vivia a la residència sacerdotal del Casal Marià.i va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona. El 1959 fou ordenat prevere a l'església Catedral Basílica de Girona i va iniciar el seu ministeri com a vicari de les Preses i, després, de la parròquia de sant Esteve d'Olot.i encarregat de Sant Miquel de Pera i Talaixà. El 1965, ecònom de Vilanna i tres anys més tard també de Sant Julià de Llor, càrrecs que va compartir amb el de consiliari dels Moviments familiars rurals. El 1970 se li encarregà, com a ecònom, la parròquia de sant Joan Baptista de Pineda de Mar i també la capellania de les Religioses de la Companyia de Maria de Calella., servei que compartí des de 1978 amb el de director del Secretariat diocesà de Catequesi. L'any 1983 va ser nomenat ecònom, i després rector, de la parròquia de santa Maria de Blanes. Durant aquest període també va ser arxipreste de l'arxiprestat de la Tordera i, del 1989 al 1997, vicari episcopal de la Zona Pastoral de la Costa.. Durant aquest llarg període també tingué altres nomenaments: del 2003 al 2008, membre del Col·legi de Consultors; del 2004 al 2008,; del 2004 al 2016, rector de la parròquia de Sant Cristòfol les Fonts d'Olot i, del 2006 al 2015,. També cal destacar que fou un dels assistents al Concili Provincial Tarraconense de l'any 1995.Els actes de comiat per al mossèn Lluís Solà s'han dut a terme aquesta les 10 del matí a l'