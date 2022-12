​Olot aprova definitivament l'augment de l'IBI i la taxa d'escombraries per al 2023

Jordi Gasulla, portaveu de la CUP Olot, en la seva intervenció al ple d'aquest dijous Foto: Martí Albesa

Jaume Mir, regidor del PSC Foto: Martí Albesa

Josep Quintana, portaveu d'ERC Olot Foto: Martí Albesa

L'equip de govern no replica

Part de l'equip de govern d'Olot durant el ple Foto: Martí Albesa

Aquest dijous, després de dos mesos d'aprovar inicialment les ordenances fiscals i el pressupost per al 2023 , els documents que fixaran l'acció política del consistori han quedat. Això ha estat possible amb els mateixos vots (11) que ja van permetre l'aprovació inicial dels documents:. ERC ha mantingut l'abstenció que ja va oferir a l'octubre i PSC i CUP han mantingut el seu vot en contra.El ple d'aquest dijous arribava després d' una campanya ciutadans de recollida de signatures que va aconseguir 2.300 firmes en pocs dies. L'equip de govern ja va anunciar que no modificaria la seva posició tot i la iniciativa popular, i així ho ha acabat demostrant aquest dijous. Sí que durant el ple,. En total, una vintena de persones han assistit a la sessió plenària, algunes de les quals eren promotores de la recollida de signatures.Durant la sessió,, però ningú ha volgut intervenir. Els assistents s'han fet notar, únicament, aplaudint el discurs de ladurant el debat de l'aprovació de les ordenances. "Si el seu govern depengués dels nostres vots, aquestes ordenances no s'aprovarien, esperem que a partir del maig que ve això canviï", ha afirmat el portaveu cupaire,. El partit també ha reivindicat lai ha criticat que no hi hagués una "progressivitat" en el cobrament dels impostos per no seguir un sistema neoliberal que, segons Gasulla, "quan s'arruïna, ho paguem entre tots".Eltambé s'ha mostrat contrari a l'aprovació definitiva de les ordenances.ha defensat que l'augment dei ha recordat que des del partit han fet propostes per reduït la despesa i fer "més eficient" el funcionament de l'Ajuntament. Mir ha resumit la seva intervenció afirmant que, al cap i a la fi, les ordenances i impostos acaba sent una qüestió de prioritats i ha fet: "Creiem que és un tema de prioritats. A les famílies també ens agradaria tenir una casa més gran, però acabem pintant les parets perquè sembli més nova".ha estat el partit de l'oposició que, tal com ja va fer en l'aprovació del mes d'octubre,. "Hi ha hagut una pujada dels costos del preu de l'energia i els subministraments que ha suposat una despesa no planificada per l'Ajuntament ni ningú", ha afirmat el portaveu republicà,. El partit creu que la situació que es va viure el 2019 amb una pujada d'impostos important no té res a veure amb el context actual. Tot i això, Quintana no s'ha estat de recordar que en quatre anys l'IBI que paguen els ciutadans d'Olot ha pujat gairebé un 10% i ha afirmat que "no creuen que el més adequat sigui apujar impostos" i per això han acabat abstenint-se en la votació.La sorpresa del debat de l'aprovació de les ordenances fiscals ha estat. En el seu torn de paraula, l'alcaldes'ha limitat a donar pas a la votació i no ha contestat les crítiques i arguments que han posat sobre la taula la resta de grups.D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Olot ha aprovat definitivament el pressupost i les ordenances fiscals per al 2023 . L'any que ve l'IBI s'apujarà un 3% i la taxa d'escombraries un 6%, juntament amb altres taxes com el cànon que paguen les entitats bancàries per tenir caixers automàtics o l'Impost d'Activitats Econòmiques (15%). Pel que fa al pressupost, aquest dijous també s'ha certificat que el 2023 l'Ajuntament comptarà amb uns comptes que pugen a 43,5 milions d'euros.