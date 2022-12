​L'olotí Adrià Moreno deixa el ciclisme

Ha sido una gran experiencia! Seguimos. pic.twitter.com/EMfpPPiMyv — Adrià Moreno (@adria_moreno) December 20, 2022

Un últim any per recordar

Adrià Moreno penja la bicicleta. Ho ha anunciat a través de les xarxes socials. El ciclista olotí havia aconseguit aquest 2022després de fitxar pel Burgos BH . Moreno ha pres la decisió amb. El passat mes d'octubre va fregar el triomf en la sisena etapa del Tour de Langkawi, a Malàisia, però finalment va quedar tercer.En el comunicat que ha emès a les xarxes socials, Moreno explica quei admet que "és veritat que ha arribat molt tard l'oportunitat amb el Burgos BH i ha durat poc, però "va arribar i he tingut l'oportunitat".En el seu missatge de comiat, el ciclista olotí posa en valor l'últim any de la seva carrera i afirma que. "L'experiència augmentarà amb les oportunitats que apareguin a partir d'avui. Espero que aquestes oportunitats estiguin relacionades amb el ciclisme, que ha estat i serà el meu estil de vida", afegeix. Finalment,en aquest viatge com els companys d'equip, els patrocinadors i, en especial, a la seva família.Durant aquest últim any de la seva carrera com a ciclista, Moreno és quan ha viscut els principals èxits: ha aconseguit el premi al corredor més combatiu en una etapa de la, ha acabat unai ha fet podi en una carrera de l'UCI. També ha participat en la, laDurant la seva trajectòria, Moreno ha vestit el mallot de diferents equips com el, elo el. Diverses vegades, el ciclista olotí també ha estat campió de la prova de les Festes del Tura d'Olot. Després de dècades sobre la bicicleta, Moreno ara posa punt i final a la seva carrera.