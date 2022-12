​3.000 euros per només llegir l'ordre del dia: reclamen reformular un òrgan del Consell Comarcal

Gairebé tots els grups de l'oposició del Consell Comarcal Garrotxa han reclamat, recentment, que es reformuli un dels òrgans que té l'organisme comarcal. Es tracta de la, un òrgan on hi participen els consellers comarcals i serveix només per. L'òrgan es reuneix la setmana abans del ple i cada trobada (cada dos mesos) costaal Consell Comarcal. Això són prop de 20.000 euros l'any.Ara,han reclamat que aquesta comissió es reguli, ja que creuen que no té funcionalitat. A més, consideren que lla tasca de la comissió informativa també la fa la, on es reuneixen només els portaveus de cada partit i s'informa també de l'ordre del dia de la sessió plenària, a més d'altres qüestions que pot traslladar el president als grups, o viceversa.Segons la consellera de la CUP,, "no té cap sentit" que a la Junta de Portaveus "s'expliqui tot" i després s'hagi d'anar a una comissió informativa, on els consellers han de ser-hi i "marxen sense poder fer res". En la mateixa línia, el portaveu d'ERC,, assegura que "es fa estrany" tenir una comissió informativa que "a vegades pot durar cinc minuts". I per la seva banda, el conseller no adscritcreu que "fa de mal d'explicar" que una comissió "on només es llegeixi la proposta de l'ordre del dia" costi 3.100 euros cada vegada que es convoca.El president del Consell Comarcal,, va recollir les demandes dels grups durant l'últim ple comarcal i es va comprometre a tractar la qüestió abans d'acabar la legislatura: "Em comprometo a convocar un Consell d'Alcaldes i posar sobre la taula quin Consell volem".