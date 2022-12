​El Consell Comarcal de la Garrotxa alerta de l'infrafinançament del món local

Deures a les diputacions, el govern i l'Estat

L'oposició, tota en contra

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha denunciat l'infrafinançament que pateixen les administracions locals com els consells i ajuntaments. Ho ha fet a través d'una moció que es va aprovar l'últim ple comarcal de dijous passat per unanimitat. De fet, la moció es va presentar(Junts, ERC, PSC i CUP) i estava impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya A través de la moció, la consellera d'Hisenda,, va exposar la situació que pateixen actualment les administracions locals, la qual està marcada per un context general amb diferents factors. Entre ells hi ha(Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local) creada el 2013 per garantir els principis d'estabilitat financera. Segons Surina, "la realitat és que l'LRSAL", sinó que ha afectat de ple l'autonomia local i ha provocat que aquesta "quedi subordinada a la situació financera del municipi, generant desigualtat bàsica en els ciutadans".La pandèmia, la crisi energètica, el nou càlcul de les plusvàlues, l'augment de l'IPC o dels tipus d'interès sónque el Consell Comarcal considera que han influït en la situació d'infrafinançament que es pateix en l'actualitat.Per això,. En primer lloc, se sol·licita que el govern estatal creï un fons extraordinari per donar resposta a l'augment de costos d'energia, que es faci una compensació per la pèrdua d'ingressos a causa de la nova plusvàlua, la creació d'una dotació addicional per l'increment salarial de l'1,5% d'aquest any i que es derogui l'LRSAL. Al Govern de Catalunya se li reclama que revisi el Fons de Cooperació Local, generi un fons extraordinari derivat de l'augment de la inflació i que impulsi la Llei de Governs Locals i la Llei de Finances Locals. I per últim, se sol·licita a les Diputacions que paguin el 50% de la despesa addicional de l'augment dels costos energètics dels ajuntaments.Els grups de l'oposició del Consell Comarcal de la Garrotxa van estar tots d'acord amb la moció presentada. Per part del, Josep Guix, va dir que el finançament dels ajuntaments sempre ha estat "la pota coixa" i mai s'ha assumit "el finançament just" i per això cal seguir-ho reivindicant. Per part de la, Adriana Roca, va assegurar que l'actual sistema de finançament dels ajuntaments "és absurd i pervers" i va exposar que els tres organismes a qui se'ls hi reclamaven canvis estan representats pels partits que hi ha al Consell Comarcal de la Garrotxa. Per això, Roca va reclamar que "s'escalés una mica" i es parlés amb les cúpules dels partits. Finalment, Pep Companys d'considera que l'LRSAL ha provocat "un pas enrere" de les autonomies locals i va dir que part de les solucions impliquen tenir pressupostos.