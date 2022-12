​El Consell Comarcal de la Garrotxa estudia una gestió mixta per al servei de recollida d'animals

Tots els ajuntaments renoven el conveni menys Besalú

El Consell Comarcal de la Garrotxa continua estudiant com ha de ser. Des del juliol passat, quan Caniausa va ser exclosa de la gestió del servei , el Consell s'ha trobat en una situació d'impàs que podria acabar enL'organisme garrotxí està estudiant instaurardel servei: "Estem valorant amb el Consell d'Alcaldes si fem una cosa mixta o no. Hem de demostrar que és més barat que no pas surti a licitació amb una empresa", va dir el president del Consell Comarcal,, en l'últim ple comarcal.La idea seriaperquè fos la responsable del servei, a més d'una empresa que executés les tasques de recollida i custòdia. "Hem recollit dades i estem a l'espera per decidir si podem contractar una persona. És a dir que hi hagués una persona responsable contractada pel Consell i una empresa externa. Hem d'acabar d'afinar els números i demostrar que això és més barat que externalitzar tot el servei", ha detallat Reixach.La decisió es prendrà en un Consell d'Alcaldes i. La intenció és deixar resolta la qüestió abans d'acabar aquest mandat. Mentrestant, una empresa temporal és qui s'està fent càrrec del servei i la gestió de la gossera comarcal des de ja fa un any.El tema va posar-se sobre la taula durant l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa on també es va renovar els convenis amb els Ajuntaments per al servei i recollida d'animals a la comarca.i tots els consistoris, menys Besalú, van renovar l'acord de cedir la gestió al Consell.Així, doncs, a partir del 2023i no podrà utilitzar la gossera comarcal. "És un problema de Besalú. No podrà fer servir les instal·lacions comarcals. És un problema que resoldran a la seva manera", assegura el president del Consell. Els convenis amb la resta d'Ajuntaments s'han renovat per cinc anys més, amb l'opció de quatre anys de pròrroga.