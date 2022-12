​L'equip de govern d'Olot veu motius electorals darrere la recollida de signatures contra la pujada d'impostos

Veuen motius electoralistes darrere la recollida de signatures

Després de desestimar les 2.300 signatures recollides per a diferents comerços de la ciutat,que ha tingut lloc les últimes setmanes i que ha estat impulsada per, una botiguera de la ciutat que ja el 2019 va llançar una campanya similar que va aconseguir frenar la pujada d'impostos d'aquell any L'equip de govern i les impulsores de la recollida de signatures es van reunir fa una setmana (el dilluns 12). La trobada va servir perquè el govern municipal comuniqués que no s'acceptarien les peticions de la campanya . El primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica,, valora d'aquesta manera la trobada: "Va ser una trobada molt cordial. Els hi vam poder donar personalment la resposta que vam estar treballant les darreres setmanes".En aquella reunió, Estanis Vayreda i el mateix alcalde Pep Berga van comunicar a les impulsores de la recollida que l'Ajuntament "està en una situació complicada" a causa de l'augment de les despeses derivades de la crisi energètica i l'increment del sou dels treballadors públics. Per això, van decidir rebutjar l'opció de reduir l'augment del 3% de l'IBI i el 6% de les escombraries . Tot i això, van admetre que. A la reunió, Vayreda també va recordar a les promotores que el consistori "fa un esforç reduint moltes partides" i per això consideren que "l'impacte que es trasllada als ciutadans és, més o menys, assumible".Preguntat per, Vayreda també ha valorat el procés de recollida de firmes i la campanya en si (la segona en quatre anys): "Per nosaltres sempre és positiu que els ciutadans expressin la seva opinió i hem estat un equip de govern que hem facilitat molt la participació". El regidor va afegir que "dels impostos perquè hi ha ciutats on han pujat molt més". En aquesta línia, Vayreda considera que: "Crec que en els darrers mesos s'han aclarit algunes coses, veient que la persona que lidera la recollida es presenta per un partit polític. Segurament aquí hi ha part de l'explicació perquè Olot sigui l'únic lloc on es recullen signatures".Segons el primer tinent d'alcalde, la impulsora de la recollida, Carme Guardiola, els va explicar durant la trobada que van tenir que es presentaria a les eleccions municipals a la ciutat amb Olot en Comú , afirma el regidor. Tot i això, Guardiola ha assegurat a Nació Garrotxa que no té presa la decisió i que l'està valorant.Per tot plegat, el regidor de Promoció Econòmica també considera que la discussió entre les promotores de la recollida i l'equip de govern se centra més a: "Al final la discussió, segurament, va més a què destinem els diners els ajuntaments. Ens vam emplaçar els pròxims mesos perquè serà un bon moment perquè puguem discutir a què destinem els diners dels ciutadans", fent referència a les eleccions municipals del pròxim mes de maig.