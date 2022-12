​Els restaurants de la Garrotxa sortegen àpats aquest Nadal

L'també fa panera aquest Nadal. Els establiments que formen part de l'entitat han organitzatque durant aquests dies vagin als establiments. Es tracta de la campanyaque es portarà a terme delTothom qui faci algun àpat o s'allotgi a un dels establiments de l'Associació d'Hostalatge entrarà al sorteig. Per fer-ho,que es trobarà a l'establiment i omplir un formulari. Hi ha temps fins al 27 de desembre i el mateix dia es farà el sorteig i els guanyadors s'anunciaran a les xarxes socials.Els premis són. Entre els premis, hi ha embotits, formatges, vins, cerveses, ratafia, visites a La Fageda, entrades per a la pista de gel d'Olot, o àpats a restaurants com l'Hostal dels Ossos, La Moixina, l'Altre Manolo, l'Hostal del Sol o la Quinta Justa, entre altres.