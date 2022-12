​Un accident múltiple col·lapsa la C-66 a Banyoles

Un accident múltipleha provocat un gran enrenou aquest dilluns al matí a la. El xoc s'ha produït a lesal punt quilomètric 45, en una zona d'obres on només hi ha un carril per sentit. L'accident ha provocat, tres d'ells menys greus i un de greu. Tots han estat traslladats al Trueta.L'accident ha generat unaen una carretera que des de fa mesos està de manera permanent en obres i és una de les vies principals que connecten la Garrotxa amb el Gironès i Pla de l'Estany.durant una estona, després hi ha hagut pas alternatiu is'ha pogut reobrir la circulació als dos carrils.La situació ha generat fins aen els dos sentits de la marxa entre Palol de Revardit i Banyoles. També s'han registrat retencions entre Porqueres i Girona i Palol de Revardit i Besalú.