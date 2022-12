Capital de la Sardana

Olot serà la capital de la sardana el 2025. Així ho ha anunciat laaquest cap de setmana en un acte a Balaguer. La capital garrotxina ha aconseguit aquest reconeixement després que aquest mateix any presentés la candidatura impulsada per l' Agrupació Sardanista Olot i l'El 2025, Olot acollirà els diferents actes de la Capital de la Sardana, una catalogació que fa que cada any una ciutat de Catalunya es converteixi en el. Amb aquesta proclamació, la ciutat acollirà ballades, xerrades, exposicions, aplecs i espectacles relacionats amb la dansa nacional de Catalunya.La Federació Sardanista de Catalunya , la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i l' Obra

Ballet Popular són les entitats encarregades d'impulsar i organitzar la capitalitat de la sardana, que cada any converteix la ciutat escollida. La ciutat escollida és l'encarregada d'organitzar una sèrie d'activitats durant tot l'any: l'acte de proclamació de les pròximes edicions, els premis Capital de la Sardana, un concurs de sardana, la trobada de centres cívics o la presentació de la guia sardanista, entre altres.i, fins avui, onze municipis han estat designats, entre ells hi ha Arenys de Munt, Barcelona, Figueres, Montblanc, Perpinyà, Sant Feliu de Guíxols o Balaguer, actual Capital de la Sardana 2022. Tal com destaquen els impulsors de la distinció, el títol té per objectiu impactar directament sobre la societat actual, no només com una activitat sardanista sinó també com un esdeveniment cultural i festiu de ciutat.