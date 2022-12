​El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova un pressupost de 25 milions per al 2023

L'oposició, principalment, en contra

Josep Guix, conseller del PSC, i Adriana Roca, de la CUP Foto: Pau Masó

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat inicialment aquest dijous el pressupost per al 2023. Es tracta d'un pressupost de 14 menys que l'últim . Aquesta diferència es deu a la renúncia de la subvenció (de 14 milions) que l'Agència Catalana de Residus tenia assignada al Consell per a la construcció de la planta de triatge. L'ens garrotxí va decidir aquest any renunciar a aquesta aportació per aspirar-ne a una de 47 milions que servirà per a la nova planta que es projecta a Beuda Sense la diferència de la subvenció de l'Agència de Residus, el pressupost del Consell Comarcal per al 2023 és, en total 1,5 milions més. Això és deu a diferents factors: educació i joventut augmenta un 12,5%, acció social un 7% i l'àrea d'urbanisme té una partida nova de 680.000 euros per fer el Pla de Camins de comarques de muntanya que també implica un augment de la despesa.D'altra banda, també: s'han doblat respecte al pressupost del 2022 i han passat de 15.000 a 30.000 euros. En els comptes també s'hi ha hagut de sumar un, en total 78.000 euros més que aquest 2022. "Després de la crisi sanitària marcada per la pandèmia, ara estem en una crisi social i econòmica la qual suposa incertesa a l'hora d'elaborar el pressupost. Malgrat això, el pressupost pot atendre l'augment de les despeses", diu la consellera comarcal d'Hisenda,Pel que fa als ingressos, Torras adverteix que "s'ha de tenir en compte que el 95% dels ingressos són finalistes, i és per això que el marge de maniobra és, pràcticament, inexistent". A això, s'hi suma que aquest 2022i han obert una nova seu; això ha provocat que l'ens garrotxí deixi d'ingressar 50.000 euros en forma de lloguer.En matèria d'inversions, les principals per a l'any que ve són les depuradores d'Oix (350.000 euros) i Riudaura (600.000) i l'estació de bombament de Castellfollit de la Roca d'1,5 milions d'euros. Però aquestes no seran les úniques, ja que el Consell té previst utilitzar el romanen del tancament d'aquest 2022 per completar inversions com la(250.000 euros),i els plans de sostenibilitat. "Aquestes inversions les incorporarem al pressupost a partir del mes de març perquè necessitem fer servir el romanen per completar-les. D'aquesta manera el pressupost no el tenim tan asfixiat i utilitzem el romanen que surti del tancament, ja que encara tenim les regles fiscals suspeses i ho podrem fer", explica Torras.Tres dels quatre grups de l'oposició van votar en contra del pressupost. L'únic que va donar suport a l'equip de govern de Junts va ser el conseller del PSC,, tot i que va criticar algunes subvencions finalistes, però va proposar que hi hagués una partida exprés per als ajuntaments per qüestions com l'arranjament de camins, la qual va comptar amb el compromís d'estudiar-la per part del president del Consell.Tots els grups de l'oposició van coincidir en el fet que hi ha partides i subvencions finalistes que calia regular i van criticar que fossin nominals.d'ERC va reclamar que s'establissin unes bases clares per a l'atorgament d'aquestes ajudes a entitats i organismes de la comarca. El conseller republicà també va demanar més recursos tècnics per als consistoris: "També cal parlar de recursos tècnics. Si tens molts recursos econòmics i no en tens de tècnics, no en farem de res. Creiem que cal més personal i posar-lo a disposició dels municipis".La CUP va criticar també la funcionalitat d'alguns òrgans del Consell Comarcal com la Junta de Portaveus i la Comissió informativa del ple i va deixar clar que el pressupost no era de la seva línia política: "No compartim el pressupost, és molt finalista, però hi ha polítiques amb què no estem d'acord", va assegurar la consellera cupaire. I per últim, el conseller no adscrit,, també va criticar que hi hagués partides amb "un alt component d'estratègia política", va demanar replantejar les polítiques comarcals i fer més "eficient" l'organisme.El pressupsot del Consell Comarcal per al 2023 s'ha acabat aprovant amb els vots de Junts i el PSC i l'oposició d'ERC, CUP i Alfred Cairó. En total, si sumem els organismes que depenen del consell (Consorci d'Acció Social i Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa) el pressupost consolidat arriba als