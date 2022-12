​Parlem Telecom compra l'empresa garrotxina Xartic

El grup Parlem ha tancat la compra deper un import total de, segons ha informat la companyia. Es tracta dede Sant Joan les Fonts, Wicat del Pallars, i la valenciana Fibrotel. Amb l'operació, Parlem incorpora 7.600 nous clients de fibra, 10.200 de mòbil i 2.300 de Wimax, i preveu incrementar els ingressos del 2023 enXartic va néixer a Sant Joan les Fonts fa més de trenta anys, però no va ser fins al 2014 que va agafar el nom actual. Ho va fer amb l'objectiu deon no arribaven les grans operadores. Segons ha explicat la mateixa empresa a, "aquest any ja s'ha assolit aquest compromís i ara se'n plantegen de nous". Aquest motiu ha estat el que ha fet que la companyia garrotxina s'uneixi al projecte de Parlem "per tal de continuar creixent i poder millorar conjuntament". Segons Xartic, "les dues empreses comparteixen valors i una mateixa filosofia" i això fa que puguin encaixar els dos models de negoci per "unir forces i ajudar-se una a l'altra per continuar donant el millor servei als clients".A la Garrotxa,. El principal canvi és que l'empresa garrotxina portarà el manteniment dels usuaris de Parlem i, a canvi, la companyia catalana podrà utiltizar les xarxes de Xartic. L'empresa garrotxina, de fet, ja ha començat a treballar amb clients de Parlem del Pla de l'Estany i assegura que la fusió també ha de permetre millorar el servei a tots els clients.De fet, un dels principals trets característics de Xartic és la proximitat, adaptant les tarifes i oferint el tracte proper d'una teleoperadora local. Actualment, Xartic té 7.000 clients i dona servei a domicilis i petites, mitjanes o grans empreses de la. La companyia té botigues a Sant Joan les Fonts, Camprodon, Figueres i Puigcerdà.La compra de Parlem , que respon a la, al Pallars i al País Valencià, permet a Parlem "consolidar-se com a primer grup de telecomunicacions català". El 20% de l'operació s'ha finançat amb accions del grup, mentre que la resta respon a "diverses" operacions financeres.Segons han informat la companyia catalana, ha arribat a un acord amb el fons Inveready Health Tech & Energy Infrastructures I, del grup Inveready, per vendre 44.000 UUII de fibra per valor de, un import que l'empresa destinarà al finançament de la compra de les tres teleoperadores locals, entre elles Xartic.