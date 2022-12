Tots els actes de «La Marató» 2022 a la Garrotxa: on puc col·laborar?

Diumenge 27 de novembre - Cursa "Basalt Treck" a Castellfollit de la Roca: cursa solidària amb dos recorreguts: un de 18 quilòmetres i un altre de 9. Es pot fer corrent o caminant. Comença a les 9:30 h a la plaça Catalunya i ho organitza el CN Castellfollit



Divendres 2 de desembre - Jornada d'activitats a Olot: les famílies de l'Escola Pla de Dalt preparen una jornada amb classe de Crossfit, una mini cercavila i un berenar saludable amb música. S'han recaptat 351 euros.

Dissabte 3 de desembre - Espectacle de dansa a Olot: l'Esbart Olot torna a organitzar una tarda de dansa amb tres hores d'actuacions amb la participació de deu grups i escoles de la comarca. En total 160 artistes que ballaran plegats a la Casa d'Andalusia a partir de les 17h. L'acte ha recollit 1.050 euros.

Diumenge 11 de desembre - Cursa Infantil a Besalú: setena edició de la cursa infantil solidària organitzada per Besalú Cross. La competició transcorrerà pels voltants del poble a partir de les 11 h.



- Gimcana familiar a Olot: des de l'AMPA de l'escola Sant Roc s'organitza una gimcana solidària i una masterclass de zumba



- Caminada a Olot: una caminada popular per les tres fonts de la zona del volcà Bisaroques. Es tracta d'un recorregut de 8,5 quilòmetres que començarà a partir de les 9:30 a l'escola Bisaroques. Ho organitzen les famílies del centre.



Dimecres 15 de desembre - Coca i tions a Olot: l'Escola Pia ha organitzat una "cocada i tionada" per la Marató. Els alumnes porten coques cuinades de casa i les venen al llarg del dia. També es vendran tions fets pels alumnes del centre i es faran conferències sobre les malalties cardiovasculars. L'acte tindrà lloc a les 10:30 h al pati de l'escola.

Divendres 16 de desembre - L'escola de Castellfollit de la Roca, amb la Marató: l'escola Castellroc organitza representacions nadalenques al centre amb venda d'articles i xocolatada per a la Marató. L'acte començarà a les 16 h.



- Paneres solidàries a les Preses: les famílies de l'Escola la Bòbila prepararan paneres solidàries per a la Marató de TV3.

Dissabte 17 de desembre - Mercat solidari a Maià de Montcal: els veïns organitzen un mercat de Nadal amb treballs manuals fets pels infants del poble. Hi haurà postals de Nadal, tallers i una cagada del tió, a més de xocolatada i contes. Tot plegat tindrà lloc a partir de les 10 h a la plaça de l'Hort d'en Patllari. Més informació



- Cronoescalada ciclista a les Preses: El Club Ciclista Olot organitza una cronoescalada fins a l'àrea recreativa de Xenacs. El recorregut és un total de 5 quilòmetres que s'han de fer al màxim ràpid possible. La prova comença a les 10 h al Parc U d'Octubre.



- Xocolatada popular a Olot: la plaça Campdenmàs acollirà una xocolatada popular que recollirà donatius organitzada per l'associació de veïns i propietaris del Nucli Antic. L'acte començarà a les 19 h.



- Jornada esportiva a Olot: el Club Natació Olot ha preparat una jornada dedicada a l'esport a les instal·lacions de l'entitat. Des de les 10 h hi haurà diferents actes per recollir fons per a les malalties cardiovasculars. Més informació



Diumenge 18 de desembre - Marató de sardanes a Olot: a dos quarts d'onze fins a dos quarts de sis de la tarda a la Sala Torín, l'Agrupació Sardanista de la Garrotxa organitza una jornada de dansa i música amb els Bastoners d'Olot, la cobla Montgrins, la Principal de la Bisbal, country, la coral Joliu de Santa Pau i la cobla Sol de Banyuls.



- Tió solidari a Montagut i Oix: l'Ajuntament organitza una cagada popular del tió i una fira de tastets a la plaça de l'església de Montagut a partir de dos quarts d'onze del matí.



- Cursa d'orientació a Olot: l'entitat Gastant Keks organitza una cursa d'orientació de poca distància a la plaça del Torín a partir de les 11 h. El recorregut inclou un laberint a la plaça de Braus. Més informació



- Caminada popular a Olot: des de l'associació de veïns del barri Desemparats convoquen una caminada per un recorregut d'uns vuit quilòmetres amb esmorzar per a tots els participants. La ruta començarà a les 9:30 h a l'ermita del barri i passarà pels Tossols, la muntanya pelada, la pista d'atletisme i la zona de Bosc de Tosca.



- Exhibició de gimnàstica a Olot: l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot ha preparat una exhibició de gimnàstica artística amb tots els esportistes de l'entitat. Durant tot el matí es faran exercicis sobre barres, el terra o el minitramp. L'acte tindrà lloc al Firal a partir de les 10 h. Més informació



- Quina de Nadal a Olot: l'associació de la Gent Gran d'Olot organitza una quina de Nadal a les 17 h al local cívic de la ciutat, al carrer Bisbe Lorenzana, 2. Més informació



- Cercavila gegantera a Olot: diferents gegants i faràndula d'entitats de la ciutat es troba a les 11 h al Firal Petit per ballar per la Marató. Es podran veure diferents peces i gegants com en Clam dels Almogàvers o el Porc i el Xai de l'AOAPIX. Hi haurà una urna per recollir donatius. Més informació



- Caminada a Sant Jaume de Llierca: la delegació d'Oncolliga Girona al poble garrotxí organitza una caminada pels entorns del municipi amb un esmorzar final. El recorregut començarà a les 9 del matí al centre cívic. Més informació



- Quina a Sant Joan les Fonts: els Colats organitzen una quina farcida de regals per recollir fons per a la Marató. L'acte compta amb el suport de l'Ajuntament i els comerços del poble. A les 18 h al pavelló municipal. Més informació



Aquests dies la comarca acull desenes d'activitats que recolliran fons per a la investigació de les malalties cardiovasculars. La Marató de TV3 fa bategar la Garrotxa amb desenes d'actes organitzats per entitats, ajuntaments, veïns i associacions. Te'ls hem recollit tots: