​Sant Feliu celebra aquest cap de setmana la històrica Fira de Santa Llúcia

Des de fa més de 600 anys,celebra cada diumenge després del 13 de desembre (dia de Santa Llúcia) la fira que porta el mateix nom. Es tracta d'un certamen que data deli que ha esdevingut un mercat de productes tradicionals. Abans, però, la fira també servia per intercanviar bestiar i durava fins a quinze dies.Aquest 2022, se celebrarà, principalment, aquest. Hi haurà diversos actes i mostres de diferents productes amb parades repartides pel centre del poble. Tot i que els actes principals seran diumenge, dissabte hi haurà unai la inauguració del Camí de Pessebres que també s'inclouen dins el programa de la fira.Ja diumenge, durant tot el matí, hi haurà. També hi hauràa la plaça el Firal, a més de parades d'entitats del municipi. A partir de les 10 i fins al migdia,per recollir donatius per a la Marató de TV3.Durant tot el matí hi hauràamb visita guiada i a les 11 h es farà la recepció pública i l'acte d'inauguració de la fira amb el director de Serveis del Departament d'Acció Climàtica, Joan Rabasseda.Un repic de campanes a les 12 h i l'a continuació a la plaça el Firal, tancaran la fira de Sant Feliu de Pallerols . Pots consultar tota la programació de la fira garrotxina aquí