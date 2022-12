​El Campament Reial d'Olot 2023: dies, horaris i entrades

Què es pot veure?

Del 2 al 4 de gener, Campament Reial a Olot. Foto: Martí Albesa

Dies i horaris

Com cada any, i ja en fa més de vint, Olot organitza, un espai gratuït on els infants poden entregar les seves cartes i conèixer els personatges que acompanyen els Reis d'Orient. El campament garrotxí s'han convertit, per la seva qualitat i història, en un dels més reconeguts i visitats de les comarques veïnes. Com sempre, el Campament Reial s'ubica a la, al centre de la ciutat.El campament està format peron un guia ensenya i presenta als infants i famílies cada un dels. El campament permet conèixer la caramel·lera, el carboner, el mag, l'home del temps, la fanalera i els carters. Cada un d'ells té la seva tenda i els infants passen d'una a una altra coneixent les seves històries.Enguany el campament reial se celebrarà. Just els dies abans de l'arribada dels Reis d'Orient. Els horaris són de les

Com aconseguir entrades?

El Campament Reial d'Olot també rep públic d'altres comarques veïnes. Foto: Martí Albesa

Per evitar llargues cues i esperes, l'organització del campament posa a disposició. Aquestes es poden obtenir per internet ela la pàgina web d'Olot Cultura a partir de les 10 del matí.Es podran agafar un màxim de, a excepció dels menors de tres anys que no necessiten entrada. L'usuari podrà seleccionar el dia i l'horari que desitgi visitar el campament. Hi ha franges de 20 minuts.No hi haurà la distribució física de tiquets. És a dir, el campament no tindrà taquilla com hi havia hagut altres anys. Qui no tingui entrada, podrà visitar igualment el campament, peròamb els visitants que sí que tenen entrada anticipada. En total, es posaran a disposició, 900 cada dia.