​Els Reis d'Orient arribaran a Olot amb una nova carrossa més dinàmica

Falta menys d'un mes perquè els Reis d'Orient arribin a casa nostra. A Olot, l'entitat responsable de rebre'ls ( Els Catòlics ) ja s'està preparant. Ses Majestats arribaran el vespre del dijous 5 de gener amb: una nova carrossa més dinàmica i interactiva.Es tracta de la, la qual tindrà moviment i mostrarà el procés d'embolcall dels regals que els Reis entreguen a la mainada. "Tindrà efectes diferents dels que hi ha a les altres carrosses. Amb ella veurem com es creen els regals, des de les cartes que es donen als Reis, fins com surten els regals embolicats", explica, director de la cavalcada reial d'Olot.Més enllà de la nova carrossa, la cavalcada d'aquest 2023 també tindrà la novetat quedesprés de dues edicions on la mascareta va ser protagonista i, fins i tot, es va traslladar la cavalcada de manera estàtica al Parc Nou La resta de la cavalcada, que comptarà amb uns, serà com cada any.: començarà a lesdes de la plaça Clarà, carrer Mulleras, Serra Ginesta, es pujarà pel carrer Major fins a Sant Esteve, on Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les seves carrosses per travessar a peu el Firal d'Olot. Al Firal Petit, hi haurà instal·lats els trons reials, on els infants podran saludar Ses Majestats.Com cada any, també es portarà a terme elque reuneix desenes de fanals d'elaboració casolana. Un cop els tres reis hagin assegut als trons, es podran entregar els fanals als patges. Després, un jurat farà públic el veredicte a les 21 h. Tots els participants rebran un obsequi a canvi.Com sempre, els dies previs a la cavalcada reial, s'instal·larà a la plaça Clarà el campament. Enguany, el funcionament serà com el del 2021 amb entrades anticipades que t'expliquem aquí com aconseguir.