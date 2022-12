La instal·lació està ubicada a casa l'Àlex i és visitable des de fora Foto: Martí Albesa

El Pare Noel o el Halloween són algunes de les tradicions foranes que han arrelat amb força a casa nostra. Aquest Nadal, però, a Olot hi ha un veí que ha decidit: la decoració nadalenca que es posa a moltes cases dels Estats Units. Tant és així que tothom qui passegi pel centre de la ciutat pot quedar sorprès i il·luminat per la instal·lació que ha fet l', un veí del barri de Sant Francesc.Després d'estar-se, l'Àlex ha creat una de les decoracions nadalenques més grans que es poden veure a la ciutat. Es tracta d'amb tota mena de figures i tires de leds que fan bategar l'esperit d'aquestes dates. El muntatge està ubicat a casa seva, al, al peu del volcà Montsacopa.En declaracions a Olot Televisió, l'Àlex ha explicat que fa mitja vida que decora casa seva per Nadal: "Tota la vida m'ha agradat el Nadal, des de petit, i. El principi era ben senzill".Des de petit, la seva afició ha anat creixent i ha acabat creant un muntatge nadalenc que sorprèn per la seva dimensió i per ubicar-se al centre de la ciutat. Està format per diverses figues com un pare noel, animals, un ninot de neu, un pessebre o també. La instal·lació està oberta ide les cinc a les nou del vespre.