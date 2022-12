​«Terra baixa», «Yerma», Marala i Mazoni a Olot el primer semestre de 2023

Mazoni, Orquestra Fireluche i Marala en l'apartat musical

Olot Cultura ja ha fet les campanades. Aquest dimarts s'ha presentata la capital de la Garrotxa. Des deles podran veure a Olot grans noms i espectacles d'èxit, a més de produccions atrevides i arriscades o creacions locals.Un dels punts forts de la programació per al semestre que ve és en l'apartat escènic. Durant els pròxims mesos es podran veure al Teatre Principal d'Olot obres reconegudes comdel Teatre Lliure,de Pere Faura del Mercat de les Flors idel Teatre Nacional de Catalunya. També aterraran a la capital garrotxina obres que han estat aplaudides durant aquesta temporada comamb Clara Segura, Cristina Genebat, Marta Marco i Carlota Olcina (10 de març) oamb Emma Vilarasau (13 de gener).Com ja és habitual, Olot Cultura també s'atreveix a programari per aquesta raó entre la programació també hi trobem Juana Dolores, Serrucho, la companyia Ortiga, Mos Maiorum o l'olotí Joan Bramon.Pel que fa a la música, el semestre comptarà amb una, alguns dels quals estaran dins del cicle de Música Clàssica als Masos . Entre les actuacions més destacades hi ha la deque celebrarà els seus 20 anys el 28 d'abril i la del trio femeníal Teatre Principal d'Olot el 17 de febrer. El 2023 també bufaran espelmes la banda olotina Rusties i A Contra Blues amb un concert conjunt l'11 de març. El dissabte 17 de juny l'Orquestra Fireluche també representarà a la Sala Torín Segona Florada, el disc pòstum de Pau Riba.Sobre exposicions, la programació cultural del 2023 tindrà una mirada força autòctona. Hi haurà una exposició sobre l'olotíi una mostra de fotografies desobre la zona del mar de plàstic d'Almeria. La Fundació Vila Casas també exposarà al Museu dels Sants i hi haurà una exposició sobre, un fuster que va treballar a Olot el segle XVII.Paral·lelament, a la primavera també hi haurà l'esclat dels festivals olotins amb el Sismògraf, el MOT i el Garrotxinàrius. El 2023 també naixerà un nou festival entre comarques gironines anomenat "Això al meu poble no els agradarà".La venda d'entrada per a tots els espectacles del primer semestre de l'any que ve comença el pròximper al públic general. Els membres de la Societat Anònima podran comprar-les a partir d'aquest dijous 15.