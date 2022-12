​El Pont de la Puríssima 2022 deixa menys turisme que altres anys a la Garrotxa

Gemma Canalias, presidenta de Turisme Garrotxa Foto: Pau Masó

La situació econòmica ha influït?

Elha deixat un. És la previsió que feia Turisme Garrotxa i, finalment, s'ha complert. Es tracta d'una xifra més baixa que la dels últims anys. Respecte al 2021, en plena pandèmia, es va registrar un 95% d'ocupació, una dada que va superar de llarg l'últim any abans de la covid. El Pont de la Puríssima del 2019 va registrar un 80% d'ocupació,Segons Turisme Garrotxa, la baixada de l'ocupació turística es deu a. Va començar el divendres 2 de desembre i es va acabar el passat diumenge 11: un total deque empreses i escoles es van distribuir de manera molt desigual. "Podem estar satisfets amb el 70% perquè s'ha distribuït en dos caps de setmana i no ha estat concentrat. La dada és positiva", diu la presidenta de l'entitat,Canalias també creu que aquest anyrespecte a l'any passat quan el Pont va ser més curt i concentrat: "L'any passat es va acumular tothom que feia festa els mateixos dies. Ara també hem obert fronteres i ha augmentat la mobilitat amb molta més afluència de gent que marxa"Des de Turisme Garrotxa no associen la disminució de l'ocupació a la situació econòmica que es viu amb la inflació disparada. Tot i això, Canalias admet que: "Poca gent ha fet tota la setmana festa i econòmicament, d'una manera o altra, ha d'acabar afectant". Amb relació a aquesta qüestió, Canalias també remarca que estan veient coma la Garrotxa, un fet que es pot associar a la situació econòmica actual: "S'ho planifiquen molt. Aquesta planificació pot anar molt associada a la situació que vivim. Planificar-t'ho tot vol dir necessitat de gestió de la teva economia".De moment, la inflació o una possible recessióde Turisme Garrotxa, però si que els allotjaments i establiments ja han traslladat la preocupació per l'augment del cost de l'energia i les primeres matèries: "El sector està preocupat pels preus de l'energia i les primeres matèries. Al sector de la restauració, alguns ja no fan sopars pel tema de costos. Estem en un canvi de tendència i l'oferta s'està ajustant a la situació que vivim".Actualment, la Garrotxa compta amb més dei gairebédedicades al sector. Tot i la pandèmia, les dues dades van continuar creixent entre el 2020 i el 2021.