L'equip de govern d'Olot deixa en paper mullat les 2.300 signatures contra la pujada d'impostos

S'imaginaven la resposta, però no queden satisfets

"Ens van treure números com si fossin pancartes per tapar la realitat"

I ara què?

L'equip de govern d'Olot ja ha donat resposta a les 2.300 signatures que van recollir diferents comerços de la ciutat en contra de la pujada d'unper al 2023. La resposta de Juntsi, per tant, tiraran endavant les ordenances fiscals aprovades inicialment el passat mes d'octubre La resposta del govern municipal arriba Junts ja va avançar que no faria pública la resposta , sinó que la comunicaria directament als promotors. Així ho ha fet aquest dilluns al migdia en una reunió presencial a l'ajuntament on hi va assistir l'alcalde,, el primer tinent d'alcaldia,, i la promotora de la recollida,, juntament amb altres promotors. La trobada va durar aproximadament una hora i mitja.Durant la reunió, l'alcalde i el primer tinent van traslladar als promotors que no veien possible reduir l'augment dels impostos, sobretot per l'increment de les despeses derivades de la crisi energètica i de preus. Segons Guardiola, els representants municipals argumentaven que si es reduïa la puja suposavao un equipament similar. L'equip de govern també va tornar a traslladar que ja es fa una contenció a totes les àrees, menys a educació i benestar social, i que no poden fer-hi més.La impulsora de la recollida de signatures afirma que podia preveure's la resposta de l'equip de govern, però afirma que, ja que, segons Guardiola, no els hi han demostrat que s'hagin estudiat a possibilitat de rebaixar els impostos: "Mostren números per sustentar la seva manera de fer i la seva política, però no en concret en el pressupost. Afirmen que el fet de tenir més despeses els obliga a apujar els comptes, però nosaltres els hi diem que hi ha inversions que ara suposen un manteniment anual com és l'i que fan pujar els pressupostos. S'hauria d'haver estalviat per fer front a situacions com l'actual, com fan les famílies".Un dels arguments que l'equip de govern va posar sobre la taula durant la reunió va ser que l'Espai Cràter aportava turisme i que el turisme revertia als comerços locals. Però, per a Guardiola això no es demostra en els salaris dels ciutadans: "Ells asseguren que amb els salaris no poden fer res.i la resta de gent hem passar com podem. Això és de majoria absoluta".Durant la trobada també es va posar sobre la taula les bones dades d'atur de la Garrotxa i es va comparar la situació en altres comarques. Per a Guardiola, també caldria comparar els serveis que tenen altres territoris i creu que: "No fan autocrítica. Tota l'estona. Sembla que t'escoltin, però no per solucionar el tema, sinó per trobar la nova excusa que han de dir. No t'escolten per entendre i mirar què poden fer, sinó per mirar què dius i trobar arguments per rebatre-ho. És la sensació que em transmeten".Un cop rebuda la resposta de l'equip de govern, Guardiola i els impulsors de la campanyai, de moment, no plantejaran més moviments. Consideren que "el que havíem de fer, no quedar-nos de braços plegats, ja s'ha fet" i creuen que aquesta segona recollida de signatures ( el 2019 ja n'hi va haver una de similar ) ha de servir perquè els ciutadans s'informin i reaccionin, en lloc de només queixar-se. Personalment, Guardiola considera queAmb tot plegat, els pressupostos i les ordenances fiscals per al 2023 , si no hi ha cap entrebanc,per a la seva aprovació definitiva. Allà serà el moment en què l'equip de govern i els grups de l'oposició podran dir la seva última paraula a uns comptes que preveuen retallades del 5 al 10% en gairebé totes les àrees, una pujada d'impostos del 3,5 i del 6% en l'IBI i les escombraries, respectivament; i una inversió de sis milions d'euros que es manté respecte a l'any passat.