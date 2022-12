​Olot beca dues investigacions sobre les parròquies i les fonts de la Garrotxa

Ja s'han donat a conèixer els guanyadors de les bequesque atorga l'Ajuntament d'Olot. En el primer cas el guardonat ha estat, qui investigarà els delmes i les parròquies de la Garrotxa entre l'edat mitjana i l'època moderna. Pel que fa a la beca naturalista, s'ha atorgat aque farà una diagnosi dels ecosistemes de les fonts rellevants de la comarca.En el cas de Mallorquí, la investigació se centrarà ai estudiar totes les coses relatives al pagament dels delmes (el dret sobre una desena part dels productes agrícoles) entre els segles XIV i XVI. Elvis Mallorquí és Doctor en història per a la Universitat de Girona i actualment és professió de secundària i universitat.La investigació de la Beca Oriol de Bolós volcom a indicadors sobre l'i els efectes que està tenint el canvi climàtic. Per això, s'analitzaran algunes de les fonts més emblemàtiques com la de la Moixina, el Noc d'en Cols, el Gorg Blau o la Font Grossa.Els guanyadors rebranper elaborar els seus estudis. Les Beques Ciutat

d'Olot es convoquen des del 1988 per donar suport a la investigació en l'àmbit local.