​Front comú a Olot per incentivar les compres de proximitat aquest Nadal

El comunicat conjunt Foto: Ajuntament d'Olot

Front comú entre el sector del comerç, la restauració, l'artesania i els placers d'Olot per fer arribar un missatge a la ciutadania:. Així ho han fet palès l'Ajuntament, l'Associació de Comerciants, els placers de la Plaça Mercat, l' Associació de Creadors La Iera i l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa ambque s'ha iniciat aquest mes de desembre.Sota el lemaes vol incentivar als ciutadans que facin aquelles compres nadalenques al comerç de proximitat.conjunt entre les diferents associacions, asseguren que "no volem reviure la situació de fa un parell d'anys, no per culpa del virus, sinó ara per la nostra manera de consumir". En el text recorden la dramàtica situació que van haver de viure els establiments durant la pandèmia i posen en valor "la vida" que representen per la ciutat les botigues de proximitat. "És en el petit comerç i la restauració on ens atendran millor", afirmen.Per tot plegat, demanen fer les compres "pensant en els familiars, però també pensant que comprar Olot és el millor regal de Nadal". El comunicat conclou assegurant que, sinó també ho son "les actituds diàries dels seus habitants" i volen que en això Olot també sigui un exemple.El front comú de les entitats del sector serveis d'Olot es va escenificar a la sala Gussinyer de l'Ajuntament d'Olot amb la firma del comunicat conjunt. En l'acte de signatura hi van participar els presidents de cada associació: Anna Planella per part de l' ACO , Gerard Xifra per l' Associació d'Hostalatge , Jordi Vilarrasa en nom dels placers i Mariona Piris com a presidenta de La Iera. A més, també van ser-hi presents l'alcalde d'Olot, Pep Berga, la regidora de Turisme i Comerç, Gemma Canalias, i el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda.Els pròxims diesamb el lema de la campanya i el comunicat corresponent. També es faranals mitjans de comunicació i es difondrà el missatge a través de les xarxes socials.