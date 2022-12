​Roser Capdevila visita la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot

Roser Capdevila visitarà Olot aquest. Dins la programació de la Biblioteca Marià Vayreda de la ciutat, s'ha convidat la il·lustradora catalana. La creadora de Les Tres Bessones serà la protagonista de L'Hora del Conte d'aquesta setmana.En la seva visita,i pararà sobre els seus personatges i creacions. L'i es durà a terme a partir dede la tarda a la planta baixa de la biblioteca olotina.és una de les il·lustradores més reconegudes de Catalunya i internacionalment per l'obra de Les Tres Bessones. Amb 83 anys, Capdevila ha rebut diversos reconeixements i premis com la medalla d'Or de la Generalitat 2022 o la Creu de Sant Jordi l'any 2004.Precisament aquest any, la Biblioteca Marià Vayreda també va rebre la visita de, també considerada com una de les grans il·lustradores del país. Va ser el mes de maig en una xerrada on va explicar el seu procés creatiu. Així, doncs, amb menys d'un any, la capital de la Garrotxa haurà pogut gaudir de dues de les il·lustradores més estimades i reconegudes del país.