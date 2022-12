S'ha proposat canviar de costat el carril bici de la pujada de l'avinguda Rei Jaume II Foto: Pau Masó

El barri de Sant Miquel ja faque conviu amb una nova realitat viària. El febrer del 2021, l'Ajuntament, de la mà del Consell de Barri, va impulsar un canvi important de circulació a la zona . Es van canviar direccions i instaurar carrils bici amb la idea de frenar el pas de vehicles que utilitzaven els carrers del barri per accedir al centre d'Olot des de la carretera de la canya, estalviant-se els semàfors de l'avinguda Girona.Ara, després de gairebé dos anys dels canvis,i el consistori ha obert la porta a millores. "Estem parlant amb l'associació de veïns i el Consell de Barri. La veritat és que entre ells tampoc s'acaben de posar molt d'acord. Estem parlant amb ells i no vull explicar res fins que ho tinguem tancat", diu la regidora del barri,, en declaracions aLa idea que tenen els veïns és. D'aquesta manera es permetria que els vehicles que surten de la llar d'infants o de la zona de les cases barates poguessin anar directament cap al centre de la ciutat i no haguessin d'anar a buscar l'avinguda Girona. "Nosaltres tant ens fa una cosa com una altra. Per la gent del barri, veiem més bé que estigui pacificat. Hem de posar-ho tot sobre la taula i que entre ells decideixin què vulguin fer", diu Muñoz.A part d'aquesta modificació, tque es va instal·lar a l'avinguda Rei Jaume II. La idea seria canviar-lo de costat i així evitar que hi haguessin canvis en el traçat amb bicicleta. Actualment, qui vol travessar en bicicleta el barri de Sant Miquel es troba que el carril bici transcórrer per un i altre costat de l'avinguda Jaume II, segons el tram del traçat.Els canvis de circulació del barri de Sant Miquel van aixecar crítiques durant els primers mesos i fins i tot alguns grups de l'oposició ho van catalogar com "un nyap" i van demanar "canvis urgents" . Alguns veïns també van aixecar la veu exigint millores.Gairebé dos anys després, s'ha fet alguna actuació que ha complementat el nou eix viari amb la instal·lació d'un nou semàfor a l'avinguda Girona. Tot i això, les demandes que es reclamaven en els primers mesos no s'han dut a terme i el consistori sempre ha supeditat les modificacions a la voluntat dels veïns i el Consell de Barri. "Crec que molta gent es va queixar i molta gent ni tan sols vivia al barri. Vam escoltar els veïns i els comerciants i ara si cal fer canvis seurem amb ells i es farà el que s'hagi de fer", exposa Imma Muñoz.