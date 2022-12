​Torna la normalitat per a la seixantena de veïns del bloc incendiat de Sant Miquel

Després d'un mes, la seixantena de veïns del bloc incendiat elal carrer Miquel Març del barri de Sant Miquel d'Olot ja han pogut Han estat quatre setmanes sense poder utilitzar el servei d'aigua i gas . L'incendi que es va produir al pàrquing de l'immoble va cremar algunesi això va provocar que els serveis quedessin aturats.Durant aquest mes que s'ha tardat a restaurar el subministrament, els veïns han pogut fer ús del, ubicat a l'avinguda Girona. Hi ha hagut una família que va ser reallotjada a l'alberg de la ciutat i altres que la immobiliària responsable del bloc també. Ara tots ja han pogut tornar a casa.Durant aquest mes alguns veïns han pogut dormir a casa, però. Per això, fins i tot, es van instal·lar lavabos provisionals comunitaris a l'aparcament del bloc de pisos i es van portar àpats a domicili per aquells habitatges on no es podia cuinar perquè no hi havia gas."Els passants d'aigües brutes estaven espatllats i les canonades d'aigua neta també. Hem posat lavabos i hem obert el menjador social. Han tingut les necessitats cobertes", explica la regidora del barri,En total han estatque s'han vist afectades per una situació que va començar després de l'incendi que el 10 de novembre va afectar l'aparcament comunitari del bloc de pisos . No hi va haver ferits, només un bomber va haver de ser atès pel SEM per inhalació de fum. Les flames no van arribar a afectar els immobles de manera directa, però sí els tubs i les canonades que portaven subministraments i treien les aigües residuals de l'edifici. Ara, un mes després, el bloc ha recuperat la normalitat.