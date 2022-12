Quin és el municipi de la Garrotxa amb més plaques solars?

Evolució del número d'instal·lacions fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya

Quines comarques compten amb més estacions fotovoltaiques per al autoconsum? I a quines hi ha més potència mitjana?

Quins municipis compten amb més estacions fotovoltaiques per a l'autoconsum? I a quines hi ha més potència mitjana?

Les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya, fins a superar les 50.000, evidenciant així un boom d'aquesta forma d'obtenció d'energia. Concretament, del 2020 al 2022, malgrat que tan sols se n'havien construït 2.247 en els 18 anys anteriors. No obstant, les dades també mostren unad'aquests espais a nivell comarcal i municipal.Les dades, recollides pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, apunten a una societat que cada vegada més aposta per les energies renovables. Des de l' Institut Català de l'Energia , associen principalment aquestes instal·lacions a particulars, dels quals diuen que són els principals causants que aquests espais "s'hagin". Aquest fenomen, confirmen, s'ha anat produint des del 2020 i ha crescut progressivament durant els anys 2021 i 2022.Laté una ràtio deper 10.000 habitants, una xifra que dobla la mitjana catalana (65,48) i que està lluny de la comarca amb més instal·lacions (el Moianès amb 181).Pel que fa a municipis,és qui té la ràtio d'instal·lacions fotovoltaiques més elevada de la Garrotxa. El municipi del nord de la comarca en téi es tracta d'un dels termes municipals de Catalunya amb una ràtio més elevada. A àmbit garrotxí, el segueixenamb 336 instal·lacions iamb 284.Per contra, els nuclis més urbans són els que compten amb menys instal·lacions. Ho evidencia el fet queés el municipi garrotxí amb menys plaques solars: la ràtio olotina és de 61 instal·lacions per 10.000 habitants. El segon municipi amb menys instal·lacions de la Garrotxa ésamb 93 iamb 144.