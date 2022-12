Dissabte 17 de desembre Olot - 18 h - Sala Torín - Quina solidària per a Ucraïna organitzada per al Club Tennis Taula Olot

Diumenge 18 de desembre Sant Joan les Fonts - 18 h - Pavelló - Organitza Els Colats

Des de mitjans de desembre, la Garrotxa celebra les primeres quines fins passat Reis. Lesproposen diferents formats i dates per repartir sort i joc als ciutadans durant aquests dies de Nadal. Milers de garrotxins participen cada any a les quines que les associacions esportives, culturals o socials organitzen ambde tota mena.A continuació potsde les quines que tenen lloc a la Garrotxa. Si organitzes una quina i no apareix en aquest recull, contacta amb nosaltres a través del correu

Diumenge 25 de desembre Les Preses - 18 h - Local social de Bosc de Tosca - Organitza CEF Bosc de Tosca. Cal entrada anticipada

Dilluns 26 de desembre Les Preses - 18 h - Local social de Bosc de Tosca - Organitza CEF Bosc de Tosca. Cal entrada anticipada

- 18 h - Pavelló - Organitza Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i AMPA d'Argelaguer Les Planes d'Hostoles - 18 h - Sala polivalent - Organitza CF Les Planes

Divendres 30 de desembre Olot - 19h - Sala Torín - Organitza Joves de l'Aoapix

Diumenge 1 de gener Les Preses - 17:30 h - Centre cultural - Organitza CF Les Preses

- 18 h - Centre cívic - CF Sant Jaume Castellfollit de la Roca - 19 h - Centre cívic - Organitza CN Castellfollit

Divendres 6 de gener Les Preses - 18 h - Local social de Bosc de Tosca - Organitza CEF Bosc de Tosca. Cal entrada anticipada

- 18 h - Sala polivalent - Organitza CF Les Planes Sant Jaume de Llierca - 18 h - Centre cívic - CF Sant Jaume

Diumenge 7 de gener Riudaura - Centre cívic - Organitza Verregassos

