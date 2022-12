L'habitatge cooperatiu aterra a la Garrotxa

Alguns dels membres del Turrós en la presentació del projecte Foto: Sostre Cívic

Què és l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús?

L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús promou la convivència i la participació Foto: Sostre Cívic

La Garrotxa ja ha vist néixer la primera experiència d'habitatge cooperatiu a la comarca. Es tracta del, una masia ubicada a Argelaguer que seràa través d'aquest model residencial. Un total dei seran alhora propietàries de l'immoble.El projecte del Turrós ha estat impulsat per Sostre Cívic , una entitat barcelonina que fomenta elque és el que s'ha instaurat a la Garrotxa. També es compta amb el suport de Coop 75 , una cooperativa de serveis financers. Entre les dues entitats i el grup de convivència s'ha aconseguit tirar endavant el projecte garrotxí.Al Turrós ja hi viuen nou persones dei que van des. Totes elles tenen una habitació privada d'uns 25 metres quadrats i comparteixen espais com el menjador, els lavabos o la cuina. Totes formen part d'una cooperativa de nova creació que és a través de la qual es gestiona la propietat de l'immoble. Per formar part de la cooperativa i poder viure al Turrós, cada persona ha hagut d'aportari haurà de pagar una mensualitat de. A través d'aquestes aportacions es financen les obres i adequacions de la masia i la seva compra () a llarg termini.El projecte del Turrós va començar amb tres persones que fa dècades que viuen a la Garrotxa i que van tenir la voluntat d'anar a viure juntes: "Feia 30 anys que dèiem que havíem d'anar a viure juntes. Vam conèixer el model de Sostre Cívic i vam començar a buscar gent. Molts han vingut de lluny", explica l'Anna, una de les persones que hi viuen. "Algunes persones venim d'una vida molt urbana, cosa queamb moltes ganes d'aprendre tot el que no sabem", diu la Mireia, també resident. "Som nou persones i. És una aposta en majúscules per viure en comunitat . Som un grup amb una intenció molt clara de governança assembleària", afegeix.El Turrós és una masia situada a prop del poble d'Argelaguer de, la majoria de bosc. La propietat ha venut la finca a Sostre Cívic i ara es finançarà a través de les aportacions dels residents. En paral·lel, també s'hauran d'anar fent inversions a la casa com la calefacció, la qual està prevista que s'instal·li aquest gener. També està previst impulsar la producció pròpia de productes agroalimentaris i bestiar utilitzant les terres de conreu que també ofereix la finca.Es tracta d'un model molt estès a Dinamarca i Uruguai. Des del 2004, entitats com Sostre Cívic promocionen a Catalunya aquesta manera compartida de residir en immobles. Les principals característiques del model i que el diferencien dels lloguers o compres actuals sóni laCom el seu nom indica l'habitatge cooperatiu. Els membres de la cooperativa són els habitants de l'habitatge cooperatiu i, per tant, totes són propietàries de l'immoble. La cooperativa és la titular de l'habitatge i es crea amb durada indefinida.Pel que fa a la cessió d'ús, es considera l'habitatge uni les persones podeno per un període molt llarg. Això requereix un pagament inicial i una quota mensual d'on es deriven els costos d'adquisició, manteniment i funcionament del projecte. El model, ja que és gestionat per una cooperativa i té avantatges sobre l'o el foment de la comunitat i la participació. Per altra banda, la grano l'obtenció del sòl o el finançament.