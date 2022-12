​Els Catòlics recupera «Els Pastorets» en català

Després d'uns quinze anys sense uns Pastorets en català, aquest 2022 el Centre Cultural els Catòlics d'Olot recupera la versió catalana de la funció. Els últims anys l'entitat feia la representació en llengua castellana i ara ha decidit recuperar la versió catalana.L'obra és originària delamb música d'Ignasi Rubió. La traducció al català la va feri és la que aquest 2022 representarà la secció dramàtica de l'entitat olotina. Serà enrepartides pel mes de desembre. La primera ja serà aquest. El divendres 23 de desembre també hi haurà una altra sessió a les 18 h i el 26 (dia de Sant Esteve) serà a les 19 h.Les funcions d'Els Pastorets dels Catòlics van a càrrec de la secció dramàtica de l'entitat i compta amb més deque col·laboren d'una manera o altra, dins i fora l'escenari. Els Catòlics van celebrar l'any passat elsi són una de les dues entitats que representen l'obra nadalenca. Aquest any, l'farà les seves funcions el 17, 18, 26 i 30 de desembre a les 19 h. Venta d’entrades per correu pastoretsolot@gmail.com o al bar dels Catòlics de dijous a diumenge.