​Santa Pau inaugura els pessebres vivents de la Garrotxa

Santa Pau recupera després de dos anys de pandèmia el pessebre vivent. Després de dues edicions adaptades a la situació sanitària, aquest 2022 l'organització torna al format que es coneixia abans de la pandèmia. El pessebre se celebrarà aquestEl de Santa Pau serà, abans que arribi el de Joanetes (25 i 26 de desembre i 1 de gener). Aquests dos seran els únics pessebres vivents que tindrà aquest any la Garrotxa. El de Santa Pau comptarà ambi es caracteritza per ser un pessebre vivent estàtic. Els personatges no es mouen, a diferència del de Joanetes.L'és qui organitza la cita que ja fa 38 anys que se celebra. Va néixer ela través d'una activitat escolar dels alumnes de l'escola Joan Maragall. A partir d'aquí s'hi van anar implicant veïns del poble i actualment compta ambque fan possible l'organització i el desenvolupament del pessebre.Les escenes estan repartides per diferents llocs del poble de Santa Pau, cosa que permet descobrir la vila garrotxina. La cita serà aquest dijous i divendres i el pessebre s'obrirà. L'entrada valper als adults, 3 per als infants de 6 a 12 i gratuït per als menors de cinc anys.