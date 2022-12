​L'ocupació turística del Pont de la Puríssima a la Garrotxa rondarà el 70%

La Garrotxa torna a viure uns dies d'afluència de visitants. Coincidint amb el, la comarca s'ha omplert de turistes nacionals i internacionals. Per aquests dies, fins al diumenge 11 de desembre, Turisme Garrotxa preveu un 70% d'ocupació en els allotjaments garrotxins.Per tipologia d'allotjament,, mentre que les cases de colònies i els càmpings els que menys amb un 60%. Els hotels i els apartaments estaran al 70% d'ocupació.L'ocupació prevista per aquest 2022 és. L'any passat la comarca va registrar unadurant el Pont de la Puríssima i el 2019 del 80%. La xifra de l'any passat va estar marcada, principalment, per una obertura de les mesures i els confinaments anticovid.Des de Turisme Garrotxa creuen que aquest any, el pont intercala dies festius amb laborables i dels tres dies laborables que té la setmana,, fet que pot condicionar les escapades familiars. A més, no tots els centres o classes fan el mateix dia de festa.Es preveu quea la comarca, mentre que del 8 a l'11 és quan s'espera més reserves i afluència de visitants. Un factor que també pot marcar l'ocupació turística és. El fred ha arribat tard i això també ha marcat el paisatge de la Fageda d'en Jordà, l'indret més visitat de la comarca.i durant aquest encara pont és possible veure la Fageda en la seva màxima esplendor, un fet que podria comportar noves reserves d'última hora.