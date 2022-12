Roben les peces de bronze del via crucis del Montsacopa d'Olot

L'espai buit que ocupava una de les peces robades Foto: Pau Masó

Ja fa una setmana que tothom qui puja ald'Olot pel camí del via crucis pot trobar a faltar-hi alguna cosa. Segurament, els visitants esporàdics no se'n adonaran, però els més fidels ho hauran detectat. Des de dimarts passat, els monòlits de pedra que hi ha al camí asfaltat que puja al volcà els hi falta una de les seves parts:que sempre han lluït.Resulta que algú va robar-les d'una desena d'estacions del Via Crucis. Sónque representen els moments de la vida de jesús i configuren el recorregut religiós.Els lladres van robar totes les plaques, menys les que estan més a prop de les cases, a l'inici del camí.per evitar que fossin descoberts mentre picaven la pedra per emportar-se el metall. Els veïns van ser qui van donar l'alerta a la Policia Municipal, qui ja ha rebut denúncia per part del mossèn. Es desconeix qui ha estat, però, tot apunta que els lladres haurien robat les peces per treure'n un benefici econòmic.Mentrestant, la brigada municipal ha tret les plaques que quedaven a l'inici del camí i ara les estacions del Via Crucis que hi ha a Sant Francesc s'han quedat sense la seva representació gràfica. Elés una pràctica catòlica que recorda els moments de la vida de Jesús de Natzaret. Normalment, es porta a terme durant Setmana Santa i a Olot se solia fer, almenys fins fa pocs anys , en forma de processó des de l'església de Sant Esteve fins a dalt la capella de Sant Francesc. Els monòlits de pedra del camí del viacrucis es van instal·lar de nou als anys quaranta i amb ells les peces que ara han robat.