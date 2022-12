​Pablo Odell serà el cap de llista de Junts a les Planes d'Hostoles

Junts ja té nou candidat a les Planes d'Hostoles. Després que l'actual alcalde anunciés que no es presentaria a les eleccions municipals de l'any que ve, el partit ha escollitcom a cap de llista.Odell té. L'empresari editor de llibres va ser presentat com a candidat dijous passat en un acte a Cal Gat i amb la presència de la presidenta del partit,. "M'agrada el poble on visc, me'n sento orgullós i he decidit que és el meu lloc al món", va afirmar Odell.Actualment, el candidat està definint el programa electoral i els eixos polítics de la seva candidatura. Sobre l'equip, afirma que comptarà amb persones de "perfil divers, diferents edats, formació i experiència"., afegeix. Pablo Odell serà el relleu d'al capdavant de Junts a les Planes. Després de tres mandats seguits, Llorà deixarà l'alcaldia i dona pas al nou candidat. De moment, la de Junts és l'única llista que s'ha anunciat al municipi garrotxí.