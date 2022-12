​Els comerços d'Olot regalaran quatre vals de 600 € aquest Nadal

L' Associació de Comerciants d'Olot torna a premiar els seus clients. Com cada Nadal organitza un sorteig especial per agrair el compromís dels ciutadans amb el comerç local i incentivar les compres nadalenques. Durant aquest mes de desembre,que es faci a un dels establiments adherits a l'Associació, es convertirà en una butlleta per participar en un sorteig deLa campanya s'allargarà durant tot el desembre. A diferència de l'any passat, aquest 2022 hi ha quatre premis en lloc de només un. Els 2.400 euros que s'entregaven a un sol guanyador ara s'han dividit en vals de 600 euros per a quatre guanyadors diferents. El premi es podrà gastar en el que es vulgui en diferents establiments associatsEl sorteig es farà de manera pública ela les 12 h a la plaça U d'Octubre d'Olot. Els guanyadors tindran des de les 18 h del mateix divendres fins al dissabte al matí per gastar-se el val de 600 euros.