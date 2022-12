Recullen signatures per reclamar una solució definitiva a les patinades de la plaça del Mig d'Olot

Una plaça amb polèmica des del 2018

La plaça del Mig ja és coneguda per les relliscades que s'hi han vist. Foto: Martí Albesa.

Segona recollida de firmes en un mes

Diversos establiments i particulars de la plaça del Mig d'Olot han iniciat una recollida de firmes per reclamaral terra lliscant de la plaça del Mig d'Olot. Els promotors són alguns dels comerços i veïns de la plaça que, després de reunions i peticions a l'Ajuntament, han passat a l'acció.La recollida té l'objectiu de pressionar el consistori perquè busqui un remei definitiu i eficaç al terra i les rajoles que es va instal·lar fa pocs anys i que cada hivern genera relliscades a causa de les glaçades. Els establiments impulsors de la recollida afirmen que. Precisament, la campanya arriba quan ja s'ha instal·lat la plataforma de cautxú i la gespa artificial que s'ha utilitzat de manera temporal els últims anys amb l'arribada del fred. Els establiments impulsors de la recollida de signatures asseguren que el muntatge temporal no ha acabat de donar les garanties suficients. Per això han decidit tirar endavant una campanya que reclama una mesura definitiva i permanent per la plaça.Durant els pròxims dies recolliran signatures i. Si fos el cas, els impulsors també tenen la idea de presentar la situació al Síndic de Greuges.El 2018 l'Ajuntament d'Olot va dur a terme la reforma i millora del paviment de la plaça del Mig. L'obra va allargar-se durant mig any i va renovar l'estètica, va retocar el pendent i va acabar amb degoters que hi havia a les galeries subterrànies de la plaça. Tot i això, les rajoles de color clar que es van instal·lar, per un costat han requerit, i per l'altre, no han frenat les relliscades que ja es produïen abans de la reforma.A part de l'aspecte estètic, l'objectiu de la reforma de la plaça del Mig va ser també que l'espai deixés de ser una zona de pas per a ciutadans i es convertís en un espai d'estada. Per això també es van instal·lar zones enjardinades i elements d'estada com bancs. L'obra va estar dissenyada per l'arquitecte local Daniel Mallarach, va costar més dei va ser finançada per l'Ajuntament i la comunitat de propietaris i veïns de la plaça del Mig.Es tracta de la segona recollida de signatures que s'engega a Olot en poques setmanes. A principis de novembre, es va iniciar una campanya per demanar a l'Ajuntament que baixés l'augment d'impostos previst per al 2023. La recollida va finalitzar amb 2.300 signatures i està a l'espera d'una resposta per part de l'equip de govern.