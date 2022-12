​Més bronquiolitis que altres anys: recomanacions i consells

Elsagafen el protagonisme que deixa la covid. Això és el que està passant aquesta tardor després de passar pàgina de la pandèmia del coronavirus. La ciutadania ha estat protegida durant dos anys de les infeccions respiratòries i. Això està passant, especialment, entre els infants. A l'Hospital d'Olot també s'està donant la situació que es viu a la resta del país: els casos de bronquiolitis entre infants s'han disparat.. Segons els experts, aquesta setmana i la següent seran determinants per saber si hem fet el pic. Si ens comparem amb èpoques prepandèmiques, aquest any hem tingut més casos", diu un dels pediatres de l' Hospital d'Olot . Tant urgències, consultes, com atenció primària han detectat un clar repunt de casos, principalment, segons Foguet, perquè hem estat un període sense infectar-nos: "En els dos últims anys els nens no s'han infectat de tants virus com ho fan habitualment.. Sempre tenim l'epidèmia de virus respiratoris, però aquest any ha vingut abans i amb molta força".

Els pediatres demanen no anar al metges si només es té tos o mocs. Foto: ACN

Què és la bronquiolitis i la bronquitis?

Quins són els símptomes i quan hem d'anar al metge?

L'augment dels casos també està comportant un. Segons Foguet, les bronquiolitis que veuen aquest any: "La gravetat no ha augmentat. El que passa que ara és proporcional a la quantitat de gent que s'infecta.. Tens tres generacions verges de virus. Això fa que tinguem molta gent infectada i si hi ha molta gent infectada, vol dir que hi haurà més gent a ingressar, però no perquè sigui més greu, sinó perquè hi ha més gent que té la malaltia".Laés el primer episodi que tenen els infants en els seus primers dos anys de vida. Si l'infant torna a tenir un altre episodi de dificultats respiratòries, després ja es parla de. Les bronquiolitis són perilloses, sobretot, en nadons de menys de sis mesos. La infecció inflama els bronquis i tota la via respiratòria, sobretot, a l'alvèol. Això genera dificultat respiratòria i mucositat.Els símptomes de la bronquiolitis poden començar amb un refredat, mocs o una mica de tos. Això va augmentant fins que es passa a. Les famílies poden comprovar-ho observant si el tòrax fa un esforç per agafar i treure l'aire o bé calculant la freqüència respiratòria: si l'infant té unes setanta respiracions per minut, significa que té dificultats per respirar."La gent va a la consulta amb una mica de tos o mocs. Quan un té una bronquiolitis es nota:. Estem veient infants que no tenen res. Hem de tenir clar quan anar a la consulta. Si anem a la consulta per només tos i mocs, bloquegem consultes, no podem fer diagnòstics i hi ha risc d'agafar el que no es té", diu Foguet, qui també recorda que per a la bronquiolitis no hi ha tractament i l'únic que poden fer és ajudar l'infant a pal·liar els símptomes i controlar l'evolució. En algunes ocasions es posa oxigen o sèrum i, a vegades, la bronquiolitis pot allargar-se deu o quinze dies.La falta de tractament, fa que els pediatres demanin a les famílies que prenguin precaucions com, trobades amb molta gent o en espais tancats. "El més important, i ho hem après amb la pandèmia, és. I la segona cosa és, tot i que ara a l'hivern és més difícil", diu el pediatre garrotxí de l'Hospital d'Olot.