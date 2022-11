​El comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot atura durant un mes les mobilitzacions

Nadia Tobarias, presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot Foto: Martí Albesa

Cinc dimecres amb un centenar de persones

El comitè d'empresa atura les concentracions que durant un mes han estat fent davant l'entrada principal de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Des de l'inici de les mobilitzacions van explicar que. Aquest ha estat l'últim i. Això significa que, si les coses no canvien, no serà fins al gener quan tornaran a mobilitzar-se."Les denúncies ja fa temps que el comitè les està fent.i, si no trobem un resultat que ens soluciona gran part del problema, tornarem a mobilitzar-nos", diu la presidenta del comitè d'empresa.també ha explicat que durant l'última setmana no s'ha avançat en res i que estan valorant si impulsar el grup de treball que ha proposat la direcció per tal de veure quins serveis assistencials necessiten més reforç de personal: "Tenim present que el tema organitzatiu és potestat de l'empresa. Properament, donarem resposta sobre com ens posicionem davant aquesta línia de negociació".Mentrestant, el comitè deixarà tot el pròxim mes de desembre perquè la direcció continuï treballant les demandes que han exposat de manera interna i externa. Principalment, són. Tobarias assegura que: "Els que dirigeixen i gestionen són els que ens han de donar la resposta. Confio que es dediquen a això i que sabran donar una bona resposta a la nostra problemàtica".Abans d'iniciar aquest mes de silenci i aturada, el comitè també ha reclamat que des de l'àrea de comunicació de l'hospital es fes ressò de les protestes del centre: "Pensem que per fer un pas endavant i sentir-nos valorats, ens haurien d'integrar en totes les notícies que passen al centre. Demanem que el departament de comunicació també faci visible la nostra problemàtica", ha dit Tobarias.Aquest dimecres, doncs, el comitè d'empresa ha iniciat una pausa després de cincdimecres de mobilitzacions, on s'han concentrat un centenar de persones cada jornada, les quals han comptat també amb suports de. Des del comitè han assegurat que s'han sentit "acompanyats" per la ciutadania i han fet una crida perquè més ciutadans s'afegeixin a la causa: "Això ens afecta a tots perquè el dia de demà serem usuaris i voldrem que ens atenguin bé", ha dit la presidenta del comitè. Tot i això, no serà fins al gener, i sí no s'arriba a un acord amb la direcció, quan tornarà a haver-hi mobilitzacions.