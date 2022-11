​La Garrotxa ja ha superat la ferida econòmica de la pandèmia

La demarcació gironina creix, en global

Frenada, però no per això recessió

La Garrotxa és una de les comarques gironines que ja ha recuperat els nivells econòmics d'abans de la pandèmia. Així ho assegura l'anuari del BBVA. Juntament amb el Pla de l'Estany, el Gironès i el Ripollès,L'anuari que anualment publica el BBVA analitza el creixement a partir del, un indicador que mesura la riquesa generada. A la Garrotxa aquest valor va augmentar un, un fet que ha ajudat a la comarca a recuperar els valors del 2019. Per davant la Garrotxa, s'hi situa el Gironès (+7,7%), el Pla de l'Estany (+7,2%) i el Ripollès (+6,2%). En canvi, tot i també créixer, el Baix i Alt Empordà o la Selva necessitaran part del 2023 per acabar-se de recuperar.Segons l'autor de l'anuari,, aquestes dues velocitats es deuen al repartiment dels sectors econòmics a cada territori. "A la Garrotxa, per una combinació de més pes dels serveis col·lectius (sanitat, educació o administració pública), més pes dels serveis privats no personals (serveis de suport a l'activitat productiva) i per més pes de la indústria manufacturera, doncs, globalment,. Mentre que la resta de comarques més dependents dels serveis personals (comerç, hostaleria, activitats immobiliàries o activitats recreatives), necessitaran una bona part del 2023 per tancar part de l'esquerda o la ferida que va provocar la covid", diu Oliver.A àmbit de demarcació, l'any passat, per sobre la mitjana catalana (5,8%). Tot i aquest augment, però, la demarcació, perquè només durant el 2020 la contracció va ser tan forta que el VAB del territori va arribar a caure fins a un -14,4%. L'autor de l'estudi explica que, si bé la demarcació ja ha recuperat l'ocupació que va destruir la pandèmia,. Josep Oliver admet que durant l'any passat l'economia gironina va créixer de manera "excepcional" -també, tenint en compte d'allà on es venia- però que, tot i això, encara no n'hi ha hagut prou per superar la sotragada de la covid.L'economista -aquí, a títol personal- també fa projeccions sobre quina evolució tindrà l'economia gironina en els propers mesos. Josep Oliver admet que arran de la inflació, i les incerteses derivades de la guerra a Ucraïna,. Però d'entrada,Segons explica, això es deu, sobretot, a què(a diferència de crisis anteriors com les del 2008 i el 2013). "És evident que en termes de renda de les famílies la inflació resta; però sobretot, allò que resta més és l'atur", afirma Oliver. "I de moment, l'ocupació no dona cap senyal que s'entri en un procés de destrucció; allò que sí que veiem és que hi ha un ritme menor de creixement, però això és diferent", afegeix.En referència a les comarques gironines, l'economista diu que, ara per ara,. "Que hi haurà una frenada de l'economia, segur; però encara està per veure si s'entra en recessió tècnica, perquè en termes turístics al territori encara queda molta feina per fer, i ara per ara, les xifres d'afiliació al comerç o a l'hostaleria no decauen", concreta.Segons Josep Oliver, la causa directa d'aquesta desacceleració és clarament la crisi energètica. "De moment, aquest xoc és el que està provocant la frenada a totes les economies, però no estem parlant d'una crisi d'una magnitud com la que es va viure als anys 70", explica el catedràtic emèrit. I aquí, l'economista creu que Europa ho està suportant "raonablement bé", perquè al seu entendre, "fins a l'estiu de l'any vinent no cal preocupar-se per problemes d'abastiment".