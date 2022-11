​Dos incendis de xemeneies en una setmana a Olot: consells i recomanacions

Consells per al manteniment de la llar de foc

Quan arriba el fred, també arriben els incendis de xemeneies. Ho constaten des del cos de Bombers cada any i, de fet,: hi ha hagut, com a mínim, dos incendis d'aquesta mena.Els Bombers van haver d'interveniren un bloc de pisos all al barri del Morrot. Una xemeneia es va encendre i va cremar durant una estona. Els Bombers van apagar el foc amb poca estona utilitzant l'escala mòbil. El mateix va passar l'endemà,, al barri de Sant Miquel, a tocar de l'. En aquesta ocasió l'incendi es va produir a un bloc de més alçada, però els bombers van poder apagar les flames ràpidament.Per evitar fets com aquests, els Bombers demanen a la població que faci el manteniment de la xemeneia, com a mínim un cop l'any. Això implica netejar el tub per evitar l'acumulació de sutge, material que després acaba provocant l'incendi de la xemeneia.A part del manteniment del tub, també s'aconsella que l'habitació on hi ha la llar de foc disposi de ventilació per evitar acumulació de gasos tòxics. Instal·lar un detector de fum, allunyar la llenya de la llar de foc i no cremar fusta tractada o resinosa que pot acumular sutge o quitrà són alguns dels altres consells que donen els Bombers. Per últim, en el moment d'anar a dormir, cal assegurar-se que el foc està completament apagat i, si no és així, col·locar alguna pantalla mata guspires per evitar incidents.