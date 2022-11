​Olot ja compta amb el primer restaurant 100% vegà

El primer restaurant 100% vegà d'Olot ja ha obert portes. Sota el nom de, l'establiment està situat al Núria Social . Ofereix menús setmanals íntegrament vegans amb diverses opcions a escollir. La seva cuina es defineix com a "sostenible" i s'alimenta de productes del territori i de proximitat.El Primera Planta és el primer restaurant vegà de la ciutat amb tots els plats pensats per a. Per això a la seva carta s'hi poden trobar entrants, plats i també postres veganes.El restaurant ocupa l'espai de restauració del Núria Social que des de fa mesos estava tancat. L'horari d'obertura del Primera Planta és de dilluns a divendres de 12:30 h a 16 h. El restaurant també ofereix l'opció d'emportar-se el menjar a casa.La inauguració del Primera planta arriba anys després de l'impuls de la campanya VeGana de la Fundació Fauna, en què es pretenia ampliar i millorar l'oferta vegana als restaurants de la Garrotxa. Els impulsors de la iniciativa van reclamar que en tots o en la majoria d'establiments de la comarca hi hagués plats vegans en els menús. Tot i no estar vinculat amb la campanya, ara Olot ha vist néixer el primer establiment 100% vegà de la ciutat.