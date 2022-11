​ERC Olot presenta Josep Quintana com a candidat a les municipals

ERC Olot ha presentat aquest cap de setmana el seu candidat a l'alcaldia d'Olot . Ho ha fet dissabte en un acte a la plaça U d'Octubre.ha estat acompanyat del president del partit en l'àmbit comarcal,. Al voltant d'una trentena de persones han assistit al primer acte de precampanya que ha acollit la capital de la Garrotxa.Quintana ha fet un discurs que ha girat en: mobilitat, habitatge, transició energètica, joventut. A més, diferents testimonis han intervingut per donar el seu punt de vista respecte a altres qüestions i introduir temàtiques en què després Quintana ha reflexionat. La santjoanenca Marta Sala parlat de joventut, l'emprenedora Nabila El Gamouchi de barris i el cantautor Àngel Girona del Nucli Antic.En general,: "Olot té un potencial important, amb un talent i una societat dinàmica i activa. Només cal una manera de governar la ciutat per poder aprofitar tota aquesta força i energia". En relació a això, ERC aposta per unaon, segons Quintana, les administracions "han d'escoltar la gent i revertir el coneixement a la ciutat".L'ha estat un dels temes centrals del discurs de Quintana, qui ha assegurat que el Nucli Antic és una qüestió central per al futur de la ciutat: "El que hem de fer és arremangar-nos. Mirar illa per illa i posar diners públics. El tema de l'habitatge és clau per al Nucli Antic". En matèria de mobilitat, el candidat ha apostat per prioritzar el vianant a peu, apostar per un transport públic amb més freqüències i una xarxa real de carrils bici.Quintana ha acabat l'acte de presentació tornant a fe èmfasi en el potencial de la ciutat: "Vivim en un lloc privilegiat.. Els ciutadans, entitats i empreses d'Olot tenen molt potencial i hem de ser capaços d'escoltar-los i conjuntament construir la ciutat", ha assegurat.De moment, Quintana no ha fet públic cap dels noms que l'acompanyaran a la llista electoral. El d'ERC és el quart candidat que es coneix per a les eleccions municipals a Olot. L'actual alcalde, Pep Berga, ja va confirmar fa mesos que es presentaria i, recentment, també s'ha confirmat Josep Guix per part del PSC i un nou candidat, Marc Maltas, del Front Nacional per Catalunya.