​L'Ajuntament d'Olot estudia instal·lar tres radars més a l'avinguda Sant Jordi

Un dels punts on es preveu instal·lar un dels tres nous radars Foto: Google

També nous semàfors

L'Ajuntament d'Olot té previst augmentar el nombre de radars fixos que hi ha instal·lats a l'avinguda Sant Jordi, la principal artèria viària de la ciutat. Fa aproximadament un any, el consistoria l'alçada del parc del Bisaroques. Ara, però, s'està estudiant l'opció de col·locaren altres punts de la via.Tant és així que el consistori ja té damunt la taula una memòria valorada, a la qual ha tingut accés, en què es proposen tres noves ubicacions per a la instal·lació de tres caixes de radar. Els aparells serien molt semblants als actuals i s'ubicarien banda i banda de l'avinguda.La primera ubicació se situaria. El radar es projecta just després del carrer Àngel Guimerà i controlaria la velocitat dels conductors que van en sentit les Tries. La caixa està pensada que es col·loqui molt a prop de les instal·lacions de la piscina i a la vorera que hi dona accés.El segon radar estaria situat, just abans del carrer Pintor Goya i controlaria els vehicles que baixen cap al Parc Espunya, direcció la Solfa. I la tercera caixa estaria, a la baixada que hi ha abans del pont del Consum, després de la corba del Bisaroques. Aquest radar serà en sentit les Tries i s'ubicarà a l'altura del carrer Roses, a mitja baixada.Tots aquests radars. Tot just ara l'Ajuntament ha aprovat una memòria valorada que indica els requisits tècnics, el pressupost i la ubicació exacta de les tres caixes, però no especifica quan s'instal·laran. Ara el consistori té el projecte i haurà de decidir quan vol executar-lo.A més de la instal·lació dels radars,. Un d'ells també és l'avinguda Sant Jordi. Es col·locarà un nou punt semafòric al pas de vianants que hi ha al(conegut com el pont del Consum), a tocar de la rotonda. En aquest pont ja hi ha un semàfor que regula el pas de vianants que travessen el pont per un dels vèrtexs i ara un nou semàfor controlarà els vianants que creuen per a l'altre costat del pont.Els altres semàfors que es preveuen instal·lar s'ubiquen a la zona del barri de l'Eixample Popular i concretament a. Allà s'hi preveuen instal·lar sis semàfors on ara hi ha stops. Principalment, els semàfors pretenen augmentar la seguretat en tots els passos de vianants que hi ha aquesta zona i que ara mateix no tenen semàfors.El projecte d'instal·lació dels nous semàfors i radars a Olot té un cost total de, dels quals 31.000 serien per als radars. Les obres d'instal·lació es podrien executar en diferents fases.