​Adapten el bosc de l'Hospital d'Olot

Més accions el 2023

El bosc d'que hi ha al costat de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ja és. Des del juliol s'han estat fent obres de millora en els accessos per tal que l'espai fos més amable i integrador. D'aquesta manera, els pacients de l'hospital podran gaudir més i millor de l'espai i el centre podrà desenvolupar-hi més activitats.En concret, les obres de millora del bosc han consistit ai una part de l'interior del bosquet amb sauló sòlid per facilitar el pas de cotxets, cadires de rodes i caminadors. A més, tambéconstruïts amb acàcies, espècies invasores del bosc. Aquests treballs han estat finançats, principalment per la Diputació de Girona (50%) i també han comptat amb la col·laboració del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l' Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa Les millores a la zona continuaran el 2023. Durant el primer trimestre de l'any que ve es pretén impulsar la senyalització del bosc. S'instal·laran recomanacions, normatives d'ús i informació de la fauna i la flora de l'espai en tota mena de formats (àudio, llenguatge Braile o pictogrames).El bosc Els Tres Roures de l'Hospital d'Olot és un espai natural que des del 2020 el centre utilitza per a. Una de les més conegudes és el projecte " Un nadó, un arbre " que convida totes les famílies que han tingut un fill al centre a plantar un arbre al bosquet. Per altra banda, el Servei de Rehabilitació-Logopèdia també hi faamb dificultats comunicatives. Durant els estius també s'hi ha dut a terme classes de preparació al part i al postpart.