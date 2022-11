El Mercat de Nadal d'Olot 2022: dies, activitats i concerts

Dates i activitats del Mercat de Nadal

Activitats del Mercat de Nadal

Una família mirant una de les parades del marcat olotí. Foto: Descobreix Olot

Música durant el mercat

Com cada any, Olot viu Nadal amb diferents activitats i propostes per a tots els públics organitzades des de l'Ajuntament i entitats de la ciutat. En el primer Nadal postcovid, es preveuen diferents iniciatives que ompliran la capital de la Garrotxa deEl Mercat de Nadal d'Olot engloba diferents propostes firaries relacionades amb l'artesania i el producte de quilòmetre zero. El mercat es desenvoluparà al centre de la ciutat. Hi hauràdistribuïdes pel carrer Ferrarons, la plaça Pia Almoina i el carrer Alfons V. També es comptarà ambrepartides pel carrer Major i el carrer del Carme. A la plaça Esteve Ferrer hi haurài a la plaça Major s'instal·laràamb botiguetes d'artesans i productors de la Garrotxa que vendran mel, joies, cosmètica natural, moda o productes de fajol, entre altres.A més de les parades, el Mercat de Nadal d'Olot anirà acompanyat d'espectacles i activitats. A lahi haurà una carpa on es desenvoluparancom tallers de manualitats o jocs en família. L'espai estarà obert d'. Durant el dissabte, per exemple, es podran fer imants de Nadal, el diumenge hi haurà un taller de figures del pessebre, o dilluns es fabricaran xapes de Playmobil. Precisament, a la mateixa plaça del Carme també hi haurà com a novetat un espai amb venda de figures de Playmobil.Un altreque acollirà el Mercat de Nadal serà al. Allà la companyia Galiot Teatre farà un carrusel antic d'època amb teatrets autòmats de titelles. Això serà el dissabte, però el diumenge i dilluns la companyia Katakrak s'instal·larà al passeig amb un espai ambulant i polièdric on els infants podran crear jocs amb objectes reciclats.El dissabte a les 17 h es podrà veure passejar pels carrers del Nucli Anticacompanyat de l' Esbart d'Olot i els Ministrers de la Bourera. Farà una cercavila des de Sant Esteve fins a la plaça del Carme.Pel que fa a la música,. Diferents grups vocals cantaran a peu de carrer per amenitzar amb cançons de Nadal l'ambient del mercat olotí. Hi participarani el duet. Tots ells actuaran a espais com la plaça de l'Àngel, la plaça del Carme, el pati de l'antic Hospital o la plaça del Mig.El Mercat de Nadal d'Olot es tancarà amb l'esperada. Més de 100 alumnes de les escoles garrotxines interpretaran nadales de nova creació dalt d'un escenari al Firal Petit. Enguany, estaran acompanyats per Núria López , la cantant olotina del programa Eufòria de TV3.