​Les 2.000 signatures contra la pujada d'impostos d'Olot, a l'espera d'una resposta

El divendres 11 de novembre Carme Guardiola va fer entrega, a través d'una instància, de lescontra la pujada d'impostos que vol tirar endavant l'Ajuntament d'Olot. Quinze dies després del registre, l'equip de governEl passat dijous, en una roda de premsa, l'alcalde de la ciutat va ser preguntat per la qüestió.va afirmar que: "La resposta que hi haurem de donar creiem que ha de ser de la mateixa manera: ells van entrar les signatures amb un escrit, nosaltres també haurem de respondre, lògicament, amb un escrit".Així doncs, l'equip de govern té previst donar una resposta directa i privada a Carme Guardiola, impulsora de la recollida. Un cop s'hagi fet aquest pas, Berga diu que s'explicarà a la premsa: "M'agradaria poder explicar personalment als impulsors el contingut de l'escrit i, una vegada ho haguem fet amb ells, explicarem la resposta de l'Ajuntament". En aquesta línia, l'alcalde també creu que la resposta ha de ser, en primera instància, personal: ". Una vegada ho hàgim fet, lògicament, us donarem tots els detalls".Pep Berga i Carme Guardiola van reunir-se fa quinze dies al despatx d'alcaldia per posar sobre la taula els arguments d'uns i altres. Segons l'alcalde, va ser una "trobada cordial" i "li va agradar". Guardiola ha estat qui ha organitzat una recollida que va allargar-se una setmana i que, a través de comerços, va aconseguir captar 2.000 suports . La campanya busca, tal com ja va assolir el 2018, frenar l'augment d'impostos que planteja el consistori. Aquesta vegada es preveu augmentar un. Fa quatre anys, la pujada era més accentuada amb un 14% per a les dues taxes